Sicil Affı Başladı! Bu Bankalardan Binlerce Vatandaş 50 Bin TL Kredi Kullandı

Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte ülkemizde ekonomik dengeler altüst oldu. Kış aylarında artan masraflar, yeni yıl zamları derken vatandaşlarımız geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kapısını çaldığı ilk yer ise bankalar. Yüksek kredi notuna sahip kişiler kredi kullanabilirken, geçmiş dönemde kredi sicilinde sorun yaşayan vatandaşlarımızın kredi başvuruları reddediliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu kişilere kredi vermeyen bankalar artık yasaya karşı hareket etmiş olacaklar! Birçok kişinin habersiz olduğu kredi sicil affı şartları ve nasıl kredi kullanabileceğinizi adım adım bu yazımızda ele alacağız.

KREDİ SİCİL AFFI BEKLEYENLER DİKKAT!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) geçtiğimiz yıl 15 Nisan tarihinde “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun” hakkında yeni bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. 48'inci maddede yapılan değişiklik kapsamında; 31 Aralık 2020 tarihinden önce borçlarını ödeyen veya yapılandıran vatandaşlarımız yeni yıl itibariyle kredi sicil affından yararlanabilecekler. BDDK yayınladığı duyuruda, bu kişiler için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtların artık bankalar tarafından değerlendirilemeyeceğini belirtti. Özetle; 2020 yılı içerisinde borçlarınızın tamamını ödediyseniz veya mevcut borçlarınızı yapılandırdıysanız bankalara kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

BİNLERCE KİŞİNİN BAŞVURUSU ONAYLANDI

2020 yılında kredi başvurusunda bulunan binlerce kişinin başvuruları reddediliyordu. Yeni yılın başlamasıyla birlikte binlerce kişiye 50.000 lira kredi ve ek hesap tanımlaması yapıldı. Kredi sicil affı bekleyen binlerce vatandaşımız ihtiyaçları doğrultusunda bankalardan kredi kullanabildiler. Üstelik kamu veya özel banka fark etmeksizin istediğiniz bankaya başvuru yapabilirsiniz. Bu noktada vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise başvuru yöntemi. Birçok vatandaşımızın kredi başvuruları yetkililer tarafından incelenmeden reddediliyor. İşte neden reddedildiği ve yapmanız gerekenler.

KREDİ SİCİL AFFI BAŞVURUSU

Kredi başvurusu reddedilen vatandaşlarımız kısa bir süre sonra aynı veya başka bankaya tekrar kredi başvurusunda bulunuyor. Üst üste red cevabı alan kişiler bir noktadan sonra otomatik sisteme kaydediliyor ve kredi başvurusu yaptığı anda başvurusu otomatik olarka reddediliyor. Her yıl onbinlerce kişinin kredi başvurusu bu sebeple reddedilmektedir. Bu engeli aşmak için yapmanız gereken şu şekildedir:

Kredi başvurusu yapacağınız bankanın Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Bu dilekçede 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7226 kanunundaki tüm şartları sağladığınızı, çekmek istediğiniz kredi tutarınız, aylık ödeyebileceğiniz taksit tutarını, aylık gelir tutarınızı belirten içerikler bulunmaktadır. Bu dilekçeyi bankanın genel müdürlüğüne gönderdikten sonra size en geç bir ay içinde geri dönüş sağlanacaktır. Bu yöntemle binlerce sicil affı bekleyen vatandaşımız kredi kullanabildi. Birçok kişinin hesabına 50 bin TL kredi ve 5 bin TL nakit avans hesabı tanımlandı. Sizde kredi kullanmak istediğiniz bankayı seçerek genel müdürlüğüne bir dilekçe gönderebilir kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Tüm şartları sağlamanıza rağmen kredi başvurunuz reddediliyorsa bankalar hukuka aykırı ediyor demektir. Bu bankalar için şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz. 7226 sayılı kanun şartlarını yerine getiren tüm vatandaşlarımız artık sicil affından yararlanabilecekler.