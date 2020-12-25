SGK ve Bağ-Kur Emeklisini çok üzdüler! İntibak Yasası, Seyyanen Zam ve 3600 Ek Gösterge Bekleyenlere kötü haber!

Emeklilerin gözü kulağı olduğu intibak yasasında flaş gelişme. Emeklilere intibak yasası Ak Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. 14 Milyon emekliyi ilgilendiren, Emeklilere intibak, seyyanen zam ve 3600 ek göstergeyi içeren kanun teklifi, Milletvekili Sertel konuşmasını bitirip yerine geçmeden reddedildi.

CHP Milletvekili Atila Sertel, günlerdir gündemde olan emekli aylıkları arasında oluşan zam farkları nedeniyle intibak kanun teklifini meclise getirdi. 14 Milyon emeklinin çıkmasını kesin gözüyle baktığı intibak yasası meclisten geçmedi! AK Parti ve MHP ortak oluyla intibak yasası defteri şu an için kapanmış oldu!

En Düşük emekli maaşı 2400 TL olacaktı!

Emeklilerin intibak zammı beklentisi, en düşük emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyordu. Yasak geçseydi en düşük emekli maaşı 2400 TL olacaktı. Şu için gelecek zamla birlikte Emekli maaşları en düşüğü 1700 TL yaklaşacak ancak emeklilere yine yetmeyecek.

Polis, öğretmen ve sağlıkçıların beklediği 3600 Ek Gösterge yasası da henüz gündemde yok. Memurların, aylık maaşlarının ve emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge 2020 zamlarında etkisini göstermeyecek. 3600 ek gösterge bekleyen emekliler yıl sonuna kadar göstergenin çıkmasını bekleyecek. 2020 yılında İntibak yasasıyla 3600 ek gösterge bir adım atılması bekleniyordu ancak beklenen olmadı. 3600 Ek gösterge başka bir sonbahara kaldı!

Seyyanen zam sağlıkçılara bile yok!

Emekliler seyyanen zamla gelecek bir müjde beklerken, sağlıkçıları da etkileyecek İntibak Yasasında, seyyanen zam önerisi tartışılmadı bile. Özellikle Virüs'te çok çalışan sağlık çalışanlarına Seyyanen zam önerisi de karşılık bulmuyor. Hal böyle olunca vatandaşta emeklide çalışanda gelecek zamlarla pek mutlu olmayacak.

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Emekliler, 65 yaş üstü yasakları nedeniyle hiç bir ek çalışma alamadıkları yönünde itirazları karşılık bulamıyor. En düşük emekli maaşı 1500 TL olsa da emeklilere bu para da yetmiyor. TÜİK, enflasyon açıklamaları gelecek zammı 150 - 200 TL arasında tuttuğu görünüyor. Hal böyle olunca 1650 TL ve 1700 TL arasında zamlanacak en düşük emekli maaşları emeklilere yetmiyor. Süt ve süt ürünlerine gelen yüzde 35 zam sonrası Emekliler daha radikal bir çözüm sunulmasını bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 16:14