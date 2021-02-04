SGK Tek Seferde Toplu Para Ödemesi Yapacak!

Özellikle salgın kapsamında SGK bünyesinden gelen;

İkramiye,

Prim,

Toplu iade gibi açıklamalar büyük rahatlık oluşturmaktadır.

Salgın yüzünden vatandaşların büyük bölümü nakit sorunu yaşamaya başlamıştır. Bu neden yüzünden toplu prim iadeleri şimdiden ciddi beklentilere neden olmuştur. Açıklanacak olan şartları taşıyanlar başvurularını da ilettikten sonra iadelerini toplu bir şekilde alabilecektir. Bu tür iadeler sayesinde vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını banka kredilerine başvurmadan sağlama şansı yakalamaktadır.

SGK Toplu Para Ödemesi Yapacak

Ülkemizde belli yasalar emeklilik şartlarının kesinleşmesinde etkilidir. Böylelikle herkesin aynı şartlar üzerinden emekli olmaları sağlanmış olmaktadır.

Emeklilik yaşını doldurmayanların,

Prim gün sayılarını tamamlamayanların,

Sigortalı çalışma süreleri eksik olanların emekli olmaları mümkün değildir.

Emeklilik sıkıntısı yaşayanların sorunları farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Özellikle yaşları ilerlemiş olmalarına karşın prim gün sayılarını tamamla umudu olmayanlar emeklilik umutlarını da yitirmektedir. Bu durum genellikle iş hayatına geç başlayanlar tarafından yaşanmaktadır.

Emekli olamayanlara müjde niteliği taşıyan sistem, prim ödemelerini SGK üzerinden toplu olarak alınması şeklinde açıklanmaktadır. Emekli olunamasa da kişilerin prim ödemeleri SGK bünyesine yatırılmaktadır. Bireyler bu ödemeleri talep etmeleri halinde toplu şekilde temin edebilmektedir. Böylece emeklilik beklenmeden nakit ihtiyaçları ortadan kalkmış olacaktır.

Emekli Olamayacak Olanlara Müjde!

Vatandaşları sevindiren haber SGK prim iadesi başlıkları altından verilmektedir. Ancak sistemden herkesin istifade edebilmesi mümkün değildir. Yarar sağlayabilecek olanlar net bir şekilde ifade edilmiştir. Buna göre toplu para iadesi alabilecek olanlar;

SGK bünyesinde 4A sigorta türünde olan bir işte çalışmayanlar,

Emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamlamış olanlar,

Sigorta ve yaş açısından emeklilik sorunu olmayanlar,

Sadece prim gün sayısı yüzünden emekli olamayanlar şeklindedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Şartlar duruma göre değişim gösterebilmektedir. Ancak genel kapsamda bu şekilde açıklanmıştır. Şartların güncellenmesi ya da değişmesi halinde yeni duyurular gelecektir. Bunun haricinde vatandaşların nakit iadelerini alabilmeleri için başvurularını gerektiği gibi iletmeleri yeterli olacaktır.

SGK tek seferde toplu para ödemesi konusunda başvuru şartlarını da açıklamıştır. Bilindiği üzere salgın kapsamında pek çok başvuru online sistemler üzerinden işlemektedir. Bu da otomatik olarak kamu kurumlarının daha rahat mesai yapabilmelerini sağlamaktadır. Toplu prim ödemelerinin başvurularının kurumlardan alınmasının nedenlerinden biri de budur.

Vatandaşların gerekli şartları taşımaları halinde;

Şahsi olarak,

Kimlik belgeleri ile birlikte,

Başvuru belgelerini doldurarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvurular için Sosyal Güvenlik Merkezi binalarına gidilmelidir. Bu alanda yetkili personeller yönlendirme yapmaktadır. Salgın kapsamında değişen mesai saatlerine göre hareket edilmesi halinde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Böylelikle belge eksiği olmayanlar ya da şartlar bakımından uyumlu olanlar işlemlerini kısa süre tamamlayacaktır. İadeler de çok beklemeden yapılmaktadır.

Toplu Para Alımından Sonra Yeniden Emekli Olunur Mu?

Açıklamalardan sonra prim iadesi alanlar yeniden emekli olabilir mi şeklinde sorular doğmuştur. Zira bu ödemeler aslen emeklilik sonrasında temin edilebilmektedir. Bundan ötürü pek çok vatandaş yeniden emeklilik hakkı elde edebilmeyi imkânsız olarak tanımlamaktadır. Ancak resmî açıklamalar bu yönde değildir. Çünkü emeklilik hakkı ortadan kalkmamaktadır.

Prim ödemelerinden sonra yeniden emekli olabilmek için;

Yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlamak,

Prim ödemelerinin tamamlanmasını sağlamak yeterli şartlar olarak görülmektedir.

Vatandaşların almış oldukları prim ödemelerinde ihya ismi verilen bir sistem devreye sokulmaktadır. Bu da elde olan primlere ekleme sureti üzerine çalışmaktadır. Sonuç olarak prim ödemelerini toplu olarak almış olanlar da emeklilik şansı yakalayabilmektedir.