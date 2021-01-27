SGK, SSK ve Bağkur Emeklisine Vergi Müjdesi!

Emekliler için salgın döneminin daha rahat geçmesi adına farklı uygulamalar devreye sokulmaktadır. Bilindiği üzere 2021 emekli maaşları;

Memur,

Esnaf,

SSK bazında belirlenmiştir.

Emekli olan vatandaşlar zamlı olan maaşlarını ocak ayı içerisinde temin etmişlerdir. Ancak emeklilere sadece maaş zammı uygulaması yapılmamıştır. Özellikle vergi konusunda yeni çalışmaların olduğunun altı çizilmektedir. Bilmeyenler için emeklilere her sene vergi iadesi adı altında ödeme yapılmaktadır. Bu sene gerçekleştirilecek olan ödemede vergi iadesi yerine ek ödeme tabirleri kullanılacaktır. Emekliler kendi maaş durumlarına göre ek ödemelerini temin edebilmektedir.

Emekliler İçin Müjdeli Haber Geldi

Emeklilere müjde niteliği taşıyan haberler SGK tarafından verilmeye devam edilmektedir. bu sayede emekli vatandaşlar yılın farklı dönemlerinde maaşlarında yükselme göreceklerdir. Maaş artısında etken olan kalemler sırası ile;

İkramiye,

Ek ödeme,

Promosyon olarak açıklanmaktadır.

Vergi İadesi Yerine Ek Ödeme Yapılacak

Bu alanda ikramiyeler her bayram öncesinde 1000 TL olarak yatırılmaktadır. Uygulama 7 seneden bu yana aralıksız olarak devam ettirilmektedir. Emekliler için maaş artışı sağlayan uygulamalardan bir diğeri de promosyondur. Promosyon miktarları kişilerin maaşlarına göre belirlenmektedir. Ancak maaş alınan bankanın yüzdeleri de promosyon tutarlarında etkin rol oynamaktadır. Emekliler için maaş artışının son noktası devlet tarafından gerçekleştirilecek olan ek ödemelerdir.

Emeklilere 602 TL ödeme haberlerinin yaygınlaşmasından sonra ek ödeme sistemi araştırılmaya başlanmıştır. Öncelikle ek ödemelerin yapılacağı konusu kesinleşmiştir. Herkes açıklanacak olan zamlı rakamlar üzerinden ek ödemelerini alacaklardır. Ancak alınacak olan rakamlar minimum ve maksimum olarak farklı değer aralıklarına sahiptir. Bu nedene bağlı olarak emeklilerin;

Emekli oldukları kurumun niteliği,

Emekli olan kadro,

İş hayatındaki derece gibi etmenler ek ödeme miktarlarının netleşmesini sağlamaktadır.

Emekliler için ek ödemeler herhangi bir talebe bağlı olarak yatırılmamaktadır. İkramiyelerde olduğu üzere otomatik bir sistem uygulandığı bilinmektedir. Bu sayede maaşlarını çekmeye giden emekliler hesaplarında olması gerekenden daha yüksek rakamlar görebilmektedir. Ek ödeme zamanları ile herhangi bir açıklama gelmiş değildir. Fakat kısa süre içerisinde yatırılması beklenmektedir.

Zamlı Rakamlar Belli Oldu

Sıklıkla araştırılan konulardan bir diğeri de emekli ek ödemeleri ne kadar sorusundan oluşmaktadır. Konu hakkında resmi birimlerden açıklamalar yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde geçerli olacak ek ödeme tutarlarının hem minimum hem de maksimum rakamları açıklanmıştır. Verilecek rakamlar SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerlidir. Buna göre;

En düşük ek ödeme miktarı olan 59,94 TL 119,88 TL olarak

En yüksek ödeme miktarı olan 241,15 TL 602,87 TL olarak güncellenmiştir.

Ek ödemelerde ön tahminlerin yapılması da mümkündür. Örnek vermek gerekirse maaşları 1.500 TL olan emekliler önceden 60 TL ek ödeme almıştır. 2021 yılı içerisinde bu kesimin alacak olduğu ek ödeme miktarı 150,2 TL olarak değiştirilecektir. Oransal değerlendirmeler buna göre hesaplanabilmektedir.

Kim Ne Kadar Aylık Alacak?

Aylık hesaplamaları ek ödemeler bazında değişim gösterebilmektedir. Değişimde etkili olan konu başlıkları oldukça geniştir. Bu neden yüzünden en düşük emekli maaşları üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.

Memur emeklisi,

SSK emeklisi,

Esnaf emeklisi arasından en düşük rakamları esnaf emeklileri almaktadır.

Bu bağlamda gerçekleştirilen bildirimler ana maaş tutarlarının artırılması yönündedir. Konfederasyonların çalışmaları pek çok alanda olumlu yanıtların alınmasını sağlamıştır. Ancak emekli maaşları geçtiğimiz günlerde zamlanmıştır. Bu neden yüzünden kısa süre içerisinde ek bir zam gelmesi beklenmemektedir. Emekliler bunun yerine promosyon ve ikramiyelerle maaşlarını artırmalıdır. İkramiyelerin kesin tarihleri belli iken promosyonların tarihleri kişiye göre değişim gösterebilmektedir.