SGK SSK Emekli Sandığı ve Bağkur'dan Emekliye Ayrılacaklar Dikkat! Maaş ve Emekliye ayrılma değişti!

Emeklilik sistemi uzun zamandan bu yana pek çok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Zira bilindiği üzere emekli olabilmek için üç ana şartın sağlanması gerekmektedir. Normal olarak emeklilik dilekçesinin kabul edilmesini isteyenler;

Yaş,

Prim,

Sigorta başlılarında sorun bulundurmuyor olmaları gerekmektedir.

Emeklilik sistemini zora sokan tek ana başlık bu da değildir. Zira Türkiye Emekliler Derneği zam oranlarında ve sistemlerinde de yenilik yapılmasını istemektedir. Eşit yüzdeliklerle yapılan zamlar herkesin maaşına endekslenmektedir. Bu da adilane bir dağılım oluşturmamaktadır. Dernek, zamların rakamsal veriler üzerinden yapılması gerektiğini savunmaktadır.

Emeklilik Sisteminde Değişim!

Vatandaşların beklediği emeklilik sitemindeki değişimler geçtiğimiz günlerde duyurulmuştur. Yapılan haberler;

Emekli Sandığı,

SSK,

BAĞKUR üzerinden emekli olacak tüm vatandaşları alakadar etmektedir.

Değişimlerin emekli olacak vatandaşlara olumlu olarak etkilemesi hedeflenmektedir. Bu durum emekli olacaklara hem çifte maaş hem de çift emeklilik getirileceğinden anlaşılmaktadır. Zira bu sayede emeklilik sonrasında yaşanabilecek geçim sorunlarının da önüne geçilmiş olunmaktadır.

Emekli maaşları hakkında da yeniliklerin gelmesi söz konusudur. Maaşlar kıdem, derece gibi nedenler yüzünden farklı miktarlardan alınmaktadır. Miktar bazında eşitlik sağlanamayacak olmasına karşın minimum rakamların güncellenmesi mümkündür. Taleplerin kabul edilmesi halinde en düşü emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi sağlanmış olacaktır.

Emekli Promosyonlarında Güncelleme

Emekliler için ek gelir temini oldukça önemlidir. Promosyonlar bu bakımdan en çok takip edilen konu başlıklarından biridir. 2021 emekli promosyonları bankalar tarafından duyurulmaya başlanmıştır. Emekli olan vatandaşlar istedikleri herhangi bir bankayı tercih etmek konusunda özgür bırakılmaktadır. Tabi promosyonların alınabilmesi için sözleşme şartlarının sağlanması da gerekecektir.

500 TL,

625 TL,

750 TL,

1000 TL gibi rakamlardan promosyon veren bankalar bulunmaktadır.

Bankalardan yüksek promosyon temin edebilmek için en az 3 sene boyunca aynı bankadan maaş çekilmesi gerekmektedir. bu tür şartlar bankadan bankaya göre değişim gösterebilmektedir. Değişimler alınacak promosyon miktarında da yaşanabilmektedir. Zira;

Yüksek promosyon veren bankalar maaşlara göre hareket etmektedir. Esasen emekli maaşları yüksek olan vatandaşlar diğerlerine göre daha yüksek promosyonları hesaplarında görmektedir.

Maaş Sistemleri de Değişecek

Emekliliğin ne zaman gerçekleştiği maaşların belirlenmesinde en önemli kıstaslardan biri olarak kabul edilmektedir. Bilindiği üzere özellikle;

1999 yılı öncesinde emekli olanlar,

2008 sonrasında emekli olanlar için şartlar bir hayli ağırdır.

Türkiye Emekliler Derneği bu alanda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli olan çalışmaları başlatmıştır. Ancak konu nihayetinde meclis kararından sonra kesin hükme bağlanacaktır. Emeklilik sistemi hakkında yapılan bakanlık açıklamaları emekli maaş oranlarındaki sistemin de güncelleneceğine işaret etmektedir.

Yenilenecek olan maaş sistemleri çift maaş alımını da kolay hale getirecektir. Bu sistemden özellikle yaşı yüzünden emekli olamayan vatandaşların istifade edebileceğinin altı çizilmektedir. Bekleme süresi 10 yılı bulanlara çift maaşın yanı sıra çift emeklilik hakkının tanımlanacağının da altı çizilmektedir.

Zam Belirlemede Yeni Dönem

Emekli maaş zamları 2021 yılı içerisinde de eskiden olduğu sistem üzerinden belirlenmiştir. Bu da bir oranın açıklanması anlamına gelmektedir. Tüm emekliler maaşlarına göre aynı yüzdelik üzerinden zam temin etmiştir. Resmi olarak gelen açıklamalar bu sistemin de yakın zamanda güncelleneceğine işaret etmektedir. Bilmeyenler için;

SSK emeklileri,

BAĞKUR emeklileri enflasyon bazında zam almaktadır.

Konfederasyonlar üzerinden gelen istekleri bu emeklilerin de memur emeklilerinde olan sisteme göre zam almaları şeklindedir. Bu tür detayların tamamı toplu sözleşme içerisinde yer alacaktır. Sözleşmenin resmî kurumlarda değerlendirilmesinin ardından emeklilikle alakalı merak edilen tüm detaylar kesinleşecektir.