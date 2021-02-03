SGK Olanlar Yaşadı! 3 Ay Boyunca Giderleri Karşılanacak

Mecliste görüşülen kanun tasarısının yasalaşması ile birlikte koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma hayatında önemli değişiklikler meydana geldi. Daha önce de bu konuda atılmış adımlardan olan ücretsiz izne çıkarılanlara uygulanan nakit desteği, kısa çalışma ödeneği, çalışanı salgın döneminde işten çıkarma yasağı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uzatılmıştı.

İşten Çıkarmak Yasak

Ülkemizi de etkisi altına alan salgın döneminin olumsuz getirisi olarak yaşanan ekonomik sorunlar birçok vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Yaşanan ekonomik problemlere kendi çapında çözüm üretmeye çalışan vatandaşlar ise uzun vadede yine zor durumda kalıyor. Kimi vatandaşlar mevcut birikimlerinden yararlanarak insan yoğunluğu ile karşılaşmamak adına emekliliklerini istiyor, kimi ise çareyi işten ayrılmakta buluyor. İşten ayrılan vatandaşlar olduğu gibi ekonomik daralmanın etkilerini en yakından hisseden esnaf ve işverenler ise kepenk kapatma noktasına gelmemek için çareyi eleman çıkartmakta buluyor.

İşverenlerce atılan bu adımlar işletmeleri için makul görünüyor olsa da işten çıkarılmak zorunda kalan vatandaşlar zor duruma düşüyordu. İşte tam bu noktada yapılan açıklamalar ile birlikte hem işvereni hem de çalışanı mağdur etmeyecek tasarının yasalaştığı duyuruldu. Yasa tasarısı ile çalışan vatandaşların işten çıkarılması yasaklanmıştı. Yasa ile alakalı yapılan son güncellemeler bazı değişiklikler içeriyor. Yapılan değişiklikler ile işten çıkarma yasağı uygulamasının hem süresi uzuyor hem de bazı esneklikler geliyor. Güncelleme öncesi var olan işten çıkarma yasağı bazı mağduriyetlere yol açıyordu. İşyerleri faaliyetlerini durdursa bile her hangi bir işçiyi işten çıkartamıyordu, ya da çalışanın iş sözleşmesi bitse dahi işveren işten çıkartamıyordu. Yeni tasarı ile birlikte belirli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin kapanması her türlü alanla faaliyetlerin sona ermesi halinde bu durum istisna sayılacak. Belirlenen durumlar yaşandığı takdirde işveren çalışanının işine son verebilecek aksi halde ise işten çıkarması yasak.

SGK’ dan Prim Desteği

Beklenenin aksine tahmin edilenden uzun süren pandemi dönemi birçok vatandaşa ekonomik anlamda zor günler geçirtmeye devam ediyor. Devlet tarafından açıklanan yasalar gereği işverenler ise tedirgindi. Salgın dönemini en az hasar ile atlatabilmek için alınan tedbirler ile kepenk kapatma noktasına gelen esnaf ve işverenleri yakından ilgilendiren bir açıklama daha geldi. Salgının başından itibaren vatandaşlara sosyal devlet gereği birçok alandaile el uzatmış olan devlet bu seferde işverenin yükünü azaltmayı hedefliyor.

Mecliste tartışılmasından sonra yürürlüğe giren yasa ile birlikte devlet işverenlere belirli şartlarda pirim desteği sağlayacak. Yapılan açıklamalardan sonra sağlanacak olan teşvik primi tutarının miktarı ise en çok merak edilenler arasında. İlgili yasa detaylarınca bu sorunun cevabına ulaşmak mümkün. Elde edilen bilgilere göre bir personel için yararlanılabilecek azami destek miktarı 1.103.63 Tl civarında. Prim desteğinin genel esasları incelenecek olursa teşvikten sadece özel sektör işverenleri yararlanabilecek. Yararlanacak işverenlerin ise kısa çalışma ödeneği başvuruları bulunması gerekmektedir. Destek, iş yerleri normal çalışma olanaklarına dönmüş olan işverenler için geçerlidir. Yurt dışında çalışan sigortalılar ise söz konusu destekten yararlanamayacaklar. Söz konusu teşvikten yararlanan işverenler ise diğer desteklerden muaf tutulacak.