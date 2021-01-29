SGK'lıyı İlgilendiriyor! SSK Ve BAĞ-KUR 355 TL! İntibak Yasası Banka Sürprizi

Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yeni düzenlenecek olan intibak yasası üzerinde oldukça büyük önem arz etmektedir. Öyle ki resmi kurumlar bu durum üzerine fazlasıyla çaba sarf etmektedir. Memur emeklisi olan vatandaşlar kurum kapsamında yer alan farklılar için gereken ödemesinin yapılması gerektiği istemi üzerinde talepte bulunmaktadır.

2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara gelen intibak yasası ile aradaki fark ödemeleri sağlanmıştı. Tam da bu noktada 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar da kendileri için aynı hakkın tanınması yönünden talep oluşturmaktadır. Bu kapsamda devlet yetkilileri de gerekli çalışmaları sürdürmektedir.

Aylık Ek Ödeme

Memur emeklileri için bu konu gerekli merciler kapsamında görüşme sağlanmak üzere hazırlanıp rapor haline getirildi. Memur-Sen kapsamında hazırlanan çalışmalar sonucunda Kamu Personeli Danışma Kurulu’na hazırlanan belgeler sunularak hayata geçirildi. Yer verilen görüşmeler kapsamında bu durum kabul edildiği takdirde belirli düzenlemeler kapsamında ek ödeme gelirler emeklileri yansıtılacaktır. Tam da bu noktada aynı kurum, kadro veya görev içerisinde emekli olan adaylar için emekli maaşı farkı ek ödeme avantaları için giderileceği de konuşulan konular arasında yer alır.

Bununla beraber düşük maaş alan emekli vatandaşlara gerekli düzenlemeler sonrasında ek ödeme işlemi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin yer verdiği talep sonrasında birçok vatandaşın ise emekli maaşı fazlasıyla artacaktır. Aynı zamanda Meclis kapsamında verilen yasa tasarısı içerisinde kabul görüldüğü andan itibaren SSK kapsamında yararlanan ilk intibaktan daha fazla bir oran yapılacaktır. Bununla beraber 50 ile 355 TL arasında zam yolu olacağı yer verilen konulardan yalnızca bir tanesi olmaktadır.

Yapılan çalışmalar kapsamında kurum kapsamında aradaki fark kapsamında ek ödeme miktarının da artacağı ön görülen izlenimlerden bir tanesidir. Kabul edilen yasa tasarısı kapsamında 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar için ise maaş miktarları yeniden hesaplanacak. Bu sayede aradaki fark miktarları üzerinde kesin duruş sergilemesi de tercih edilen konulardan bir tanesi olmaktadır.

Yapılan düzenlemeler kapsamında intibak yasası üzerine 5 milyon emekli faydalanması da hedeflenmektedir. Tam da bu noktada resmi kurumlar tarafından yapılacak olan detaylı açıklamaların önümüzdeki günlerde olacağına dair izlenimler yer almaktadır.

Banka Seçimlerine Dikkat!

İntibak yasası kapsamında görüşmeler devam ederken banka seçimlerinde de dikkat etmeniz gerekmektedir. tam da bu noktada belirli bankalar ek ürünlerin kullanılması veya bazı şartların yerine getirilmesi adına promosyon kullanmaktadır.

Bu noktada özel banka kamu kuruluşları 1250 lira gibi bir ek ödeme avantajına yer veriyorken yakınını bankaya kayıt yaptırmak için getirdiği takdirde 100 ile 200 arası ödeme yapılacağını da belirtti. Bu kapsamda vatandaşların belirli hususlar üzerinde durulması gerekmektedir. Aynı zamanda şartlar menüsünü de dikkatli okunması gerekmektedir. Sebebi ise yer verilen şartların uygunluğu, ileri döneme ait herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına gereklidir.

Ek promosyon kapsamından yararlanmak adına şartları karşıladığınız takdirde bu hakka sahip olabilirsiniz. Öyle ki yer verilen şartlar banka üzerinden her ne kadar değişiklik gösterse dahi detaylı araştırmaların da yapılması bu noktada gerekli olmaktadır.