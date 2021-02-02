SGK İhtiyaç Sahiplerine Aylık 914 Lira Maaş Verecek! Fırsatı Kaçırmayın Hemen Başvurun!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara aylık 914 liraya kadar maaş vereceğini açıkladı. Çok fazla kişi tarafından bilinmeyen bu maaştan yararlanmak için karşılamanız gereken birkaç koşul bulunmaktadır. Peki kimler SGK'dan 914 lira maaş alabilir, başvuru koşulları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir şekilde aylık almayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Engellilik durumu nedeniyle SGK primlerini dolduramayan vatandaşlara belirli şartları karşılamaları durumunda aylık 900 liranın üzerinde maaş bağlanacak. SGK tarafından verilen ve engellilik oranına göre değişen aylık maaş ile ilgili tüm detayları haberimizde yer verdik.

SGK'DAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE MAAŞ MÜJDESİ

Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engelli olan vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli koşulları karşılamaları durumunda aylık maaş bağlanacak. 2021 yılında yapılan zamla birlikte aylık 914 liraya kadar ödeme yapılacak. Kişilerin tam teşekküllü bir hastaneden kurul raporu alıp yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engelliliği bulunduğunu kanıtladığı zaman diğer koşullarda karşılaması durumunda SGK maaş bağlanır.

%40 İLE YÜZDE 69 ORANINDA ENGELLİ OLAN VATANDAŞLARA VERİLEN MAAŞ MİKTARI VE ŞARTLAR

•Bu maaştan yararlanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması, Türk vatandaşı olması ve yüzde 40 ile yüzde 69 oranında engelli olması gerekmektedir.

•Kişilerin SGK'dan söz konusu maaşı alabilmesi için herhangi bir şekilde nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekmektedir.

•2828 sayılı kanun çerçevesinde harçlık almayan veya SGK'dan herhangi bir gelir ya da aylık elde etmeyen kişiler bu maaştan yararlanabilir.

•Kişinin söz konusu yardımdan yararlanabilmesi için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekmektedir. 2020 yılı için bu tutar 852,53 lira olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra kişinin uzun süreli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışamıyor olması gerekmektedir.

•2021 yılının Ocak ayından Haziran ayının sonuna kadar yüzde 40 ile yüzde 69 oranında engelli olan vatandaşlara her ay 609,61 liralık maaş verilecektir.

YÜZDE 70 VE ÜZERİ ORANDA ENGELLİ OLAN VATANDAŞLARA VERİLEN MAAŞ MİKTARI VE ŞARTLAR

•Yüzde 40 ile yüzde 69 aralığında engelli olan vatandaşlar da belirtilen genel şartlar bunda da geçerlidir. Bunlardan farklı olarak yüzde yetmiş ve üzeri oranında engelli olan vatandaşların bu maaştan yararlanabilmek için yalnızca 18 yaşından büyük olması ve yüzde yetmiş oranında engelli olduğunu belgeli bir şekilde kanıtlamış olması gerekmektedir.

•Yüzde yetmiş oranda engelli olan vatandaşlara aylık 914,41 liralık maaş bağlanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 22:06