SGK Herkese Toplu Para Ödemesi Yapacak! Hemen Başvurun!

Prim gün ödemelerinde eksiği olan vatandaşlara, SGK tarafından geçmişe dönük ödemeler ve toplu para alımı gibi yeni düzenlemeler yapıldığı açıklandı.

GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK

Vatandaşları en çok sevindiren düzenlemelerden biri geçmiş dönemlere ait prim günlerinin ödenmesi oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan çalışmalar, farklı alanlarda eksiklik yaşayan vatandaşları da kapsayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptıkları düzenlemelerle birlikte vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için çeşitli çalışmalar yapmayı hedefliyor.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN PARANIZI TOPLU OLARAK ALABİLİRSİNİZ

Bunun yanı sıra yasal şartlardan dolayı emekli olmak için hiç şansı olmayan vatandaşların da SGK primlerini toplu bir şekilde alma hakkı olacak. Fakat toplu bir şekilde prim alabilmek için bu vatandaşların bazı koşulları taşıyor olması gerekmektedir. Ancak belirtmekte fayda var, bunu yaparsanız SGK emeklisi olma hakkınızı da tamamen kaybedebilirsiniz.Bunu göze alarak toplu SGK prim ödemelerini almak isteyen vatandaşların taşıması gereken özellikler şunlardır;

•Sigortalı olarak çalışmaya elverişli olmaması gerekmektedir.

•SGK prim ödemesi almak isteyen vatandaşların kendi üzerine işletmiş olduğu herhangi bir iş yerinin bulunmaması gerekmektedir.

•Kişinin bu değişiklikten yararlanabilmesi için normal emeklilik yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

•En önemli koşullardan biri ise başvuru yapacak olan vatandaşın 9 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmış olması ve 3600 sigorta primini tamamlamış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz söz konusu koşulları karşılayan kişiler, yasal olarak emekli olma hakkı bulunmuyorsa Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) dilekçe ile başvuru yaparak prim ücretleri toplu bir şekilde geri alabilecek.