SGK Harekete Geçti! Milyonlarca Kişiye Emeklilik Müjdesi!

Ülkemizde geçerli yasalar çerçevesinde emekli olmak isteyenlerin;

Prim gün sayılarını tamamlamaları,

Açıklanan yaş sınırının üzerinde olmaları,

Sigorta başlangıç zamanlarında sorun yaşamamaları gerekmektedir.

Çalışanların meslek hayatlarına ne zaman başladıklarından sigorta başlangıç zamanlarının ne zaman olduğuna kadar değişik sıkıntılar yaşanabilmektedir. Emeklilikte prim gün sayısına takılanlar resmi olarak duyurusu yapılan yeni sistemden istifade edebilecektir. Böylelikle hem prim borçları ödenecek hem de emeklilik şansı elde edilmiş olunacaktır.

Emeklilik Bekleyenlere O Haber Geldi!

SGK tarafından verilen emeklilik müjdesinden binlerce çalışanın yararlanması beklenmektedir. Çünkü yapılan araştırmalar emekli olmak isteyip de prim gün borcu olanların sayısının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sorun genellikle Bağ-Kur’lu vatandaşlarda görülmektedir. Çünkü Bağ-Kur sisteminde kişiler sigorta primlerini kendileri ödemektedir.

Aksaklıklar,

Maddi sıkıntılar,

Ödeme tarihlerinin unutulması gibi nedenler ise otomatik olarak borçlanmaya yol açmaktadır.

Prim borçlanmaları faiz ile birleştiğinde vatandaşların canlarını daha çok sıkmaktadır. Zira faiz eklentisi borçların olduğundan daha yüksek rakamlara gelmesine neden olmaktadır. SGK ile kamu bankaları arasında gerçekleştirilen anlaşma çerçevesinde bu sorunun tamamen ortadan kalkacağı zannedilmektedir.

Kamu Bankaları ile Anlaşmaya Varıldı

Resmi olarak yapılan açıklamalar SGK ve kamu bankaları arasında protokol bakımından anlaşmaya varıldığı yönündedir. Bu çerçevede vatandaşların kamu bankaları aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde var olan borçlarını yapılandırmaları mümkün olacaktır. Borç yapılandırması için başvuru kabul eden bankalar bilmeyenler için;

Ziraat Bankası,

Halkbank,

Vakıfbank şeklindedir.

Vatandaşların yapılandırma kapsamında yer alabilmeleri için belli şartları sağlıyor olmaları çok önemlidir. Diğer türlü başvuru yapılması demek doğrudan kabul anlamına gelmeyecektir. Borçlarını yapılandırmak isteyenlerin başvurularında bireysel şekilde hareket etmeye özen göstermeleri de konunun önemli ayrıntılarından biridir.

Kurum, başvuru sistemlerinde olduğu gibi başvuru tarihlerinde de önemli olan detaylar hakkında açıklamaları yapmıştır. İşte konu hakkında diğer detaylar…

Başvurular İçin Son Tarih Verildi

SGK prim borcu olanlar yenilenen sistem sayesinde borçlarını yapılandırma şansına sahiptir. Yapılandırmada şimdilik kamu bankaları ile anlaşma sağlanmış durumdadır. İlerleyen zaman dilimlerinde farklı bankalarla da uzlaşma sağlanması mümkündür. Bu gibi yeniliklerin olması halinde yeni duyurular gerçekleştirilecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin başvurularını zamanında iletmeleri çok önemlidir. Kampanyadan olabildiğince fazla sayıda çalışanın yararlanması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu neden yüzünden kampanya başvuru tarihleri 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlar son başvuru tarihi gelene kadar;

Ziraat Bankası,

Halkbank,

Vakıfbank şubelerine şahsen başvuru iletebilmektedir.

Prim borcundan emekli olamayanların bankalardan ve SGK merkezlerinden konu ile akalı farklı bilgiler edinmeleri de mümkündür. İlgili personel bu alanda merak edilen hemen her soruya yanıt vermektedir. Böylelikle başvurudan kaynaklanan sorunlar da ortadan kalkmış olacaktır.

Yeni Sistemden Kimler Yararlanabilecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu resmî açıklamaları projenin maksimum kullanım oranlarına ulaşmasını hedeflediği yönündedir. Bu neden yüzünden başvuru şartları sert tutulmamıştır. Genel manada prim borcu yüzünden emeklilik hakkı elde edemeyen hemen herkes başvuru iletimi gerçekleştirebilmektedir.

Daha önce de bahsedildiği üzere erken emeklilik ve emeklilikte prim sorunu genelde Bağ-Kur üzerinden çalışanlarda görülmektedir. Bundan kaynaklı olarak sistem başvurularının daha çok Bağ-Kur’lu vatandaşlar tarafından yapılması beklenmektedir. Ülkemizde diğer emeklilik sorunları olan yaş ve sigortaya yönelik çözüm önerileri de bulunmaktadır. Her çalışan kendi sorununa yönelik çözüm önerileri üzerinden emekli olabilmektedir.