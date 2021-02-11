SGK Harekete Geçti! Milyonlarca Kişiye Emeklilik Müjdesi

Yapılan açıklamalar dikkate alındığında el edilen bilgilere göre vatandaşlara yapılandırılan borcunu ödemesi halinde her hangi bir ödeme zorluğu yaşatılmadan banka kredisi ile emeklilik imkânı sunulacak. Emekli olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilen açıklamalar beraberinde bir takım soruları da getirdi. Vatandaşlar bu sorulara yanıt arıyor.

Protokol Hangi Bankaları Kapsıyor?

Çalışma hayatını sonlandırarak emeklilik hayatına merhaba demek isteyen vatandaşlar için müjde niteliğinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalar erken emeklilik fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son yapılan açıklamalar ile vatandaşların ödeme kolaylığı sağlanacak olan kredi imkânı ile emeklilik haklarına yaklaşabilecekleri yönündeydi. Kurum ile bankalar arasında imzalanan protokol sayesinde bu haktan yararlanacak vatandaşlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığı ile emekli olabilecekler.

Kamu Bankaları ve SGK Protokol İmzaladı

Özellikle salgın döneminin olumsuz getirilerinden etkilenerek çalışma hayatından uzak kalan ve risk grubunda bulunan ileri yaştaki vatandaşlar tarafından son günlerde en çok araştırılan konulardan biri emeklilik oldu. Toplum sağlığını korumak adına devlet tarafından uygulanan tedbirler ile birlikte gelir kaybına uğramış vatandaşlar ve dönemin başından itibaren en yüksek risk grubu olarak tanımlanmış ileri yaştaki vatandaşlar kalabalıktan uzaklaşmak adına çalışma hayatlarına son vermeyi düşünüyor. Vatandaşlar bu noktada nasıl emekli olabilirim sorusuna yanıt arıyor.

SGK ve Kamu bankaları arasında imzalanan protokol kapsamında emekli olmak isteyen ancak çeşitli şartlara takılmış milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde edebilecek. Yapılan açıklamalara göre vatandaşlar prim borçlarını yapılandırdığı takdirde kamu bankaları tarafından sunulan kredi seçenekleri ile emeklilik hakkı talep edebilecek. İmzalanan protokol ile birlikte emeklilik haklarına kavuşmayı bekleyen vatandaşlar konunun gereklilik ve şartlarını araştırmakla meşgul. Birçok vatandaş hangi şartlarda ne gibi işlemler yapılması gerektiğini merak ediyor. Yapılan açıklamaların detayları incelendiğinde ise emeklilik şartları tek tek gün yüzüne çıkıyor.

Protokol Detay ve Şartları

SGK ve Kamu bankaları arasında imzalanmış olan protokol birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar imzalanan protokol sonrasında emekli olup olamayacaklarına yönelik bir takım araştırmalara yönelmiş durumda. İlgili konunun milyonlarca vatandaşı yakından etkiliyor oluşu yoğun bir şekilde takip edilmesinin ardında yatan başlıca sebep olarak değerlendirilebilir. Emekli olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde takip edilen konu hakkındaki açıklamalar ise zaman zaman kulaktan kulağa zaman zaman ise çeşitli platformlarda tartışma konusu haline geliyor.

Vatandaşlar tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ve forum sitelerinde ele alınan konu ile alakalı ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmayabiliyor. Duyurulanbirçok vatandaş tarafından yorumlanmaya başlayınca ortaya bilgi kirliliği çıkabiliyor. Ortaya çıkan bu bilgi kirliliği kapsamında ise çoğu vatandaş yanılarak taleplerinden vazgeçmiş görünüyor. Site içerisinde tartışılan konuların başında ise protokol şartları geliyor. Kimi vatandaşlara göre şartlar herkesi kapsıyor kimilerine göre bir kesimi bu bilgi kirliliği sürerken devlet tarafından beklenen açıklama geldi.

İmzalanan protokol göz önüne alınarak ortaya konulan şartların çeşitli platformlarda gerçeklikten uzak lanse edildiğini fark eden yetkililer konuya el attı. Son açıklamalara göre sigorta prim borçlarını yapılandırarak sosyal güvenlik müdürlüklerine başvuru yapan vatandaşlar bu kurumdan alınacak olan emekli olabileceklerine dair yazı ile ilgili bankalara müracaat edebilecek.