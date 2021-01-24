SGK Girişlilere Sevindiren Haber 453 Liradan 5202 Liraya Kadar Ödeme Yapılacak! İşte Başvuru Koşulları

SGK Sigorta girişi olanlara müjdeli haber geldi. Aylık 453 liradan 5202 liraya kadar ödeme yapılacak. 2021 yılında asgari ücret ve tüm diğer gelir ödemelerine enflasyona, bağlı olarak gelen zam, vefat eden kişinin eşi ve çocuklarına yapılan ölüm, dul, yetim aylıklarını da es geçmedi. Halk arasında dul vevyetim aylığı olarak bahsedilen ölüm aylığı, emekli maaşlarına yapılan zam ile beraber artış gösterdi. Sosyal Sigorta Kurumu ve BAĞ-KUR aracılığı ile bağlanan ölüm aylıkları 2021 yılında yüzde 8,36 artış gösterdi. Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına bağlı olarak minimum ölüm aylığı ödemesi 453 Türk lirasına yükseldi. Yüzde 75 hisse oranına göre ise en yüksek ölüm aylığı ödemesi ek ödemeler ile birlikte 5202 liraya yükseldi. Peki ölüm aylığından kimden faydalanabilir? Kime kadar ödeme yapılıyor? Başvuru koşulları neler? Tüm sık sorulan soruların cevaplarını sizler için derledik.

ÖLÜM AYLIĞI ÖDEMESİ NE KADAR?

Bu ay en düşük ölüm aylığı yüzde 25 hisse oranı ile 453 lira olarak, en yüksek ölüm aylığı ise ek ödemeler dahil olmak üzere 5202 lira olarak ödenecek.

HANGİ KOŞULLARDA ÖLÜM AYLIĞI ALINIR?

Konuya ilişkin kanunun yürürlüğe geçiş tarihinden sonra vefat eden sigortalı kişi üzerinden hak sahiplerine ölüm aylığı ödemesi yapılması için 1800 gün ve üzerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortasına sahip olanların, borçlanma süreleri dışında en az 5 yıllık sigortalı olarak çalışıyor durumda olması ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirimi yapılmış olması koşulları sağlandığında ölüm aylığı ödemesi yapılır.

Bunun dışında vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı yahut yaşlılık aylığı almakta iken veya almaya hak kazanmış olup da işlemleri tamamlanmamış olanların, bu aylıklardan birini almakta iken sigortalı çalışmaya başlanması ile aylıkları kesilmiş olanların bu durumda vefat etmesi koşulunda hak sahibi olan eşi veya çocuklarının yazılı istekte bulunmaları halinde bu kişilere ölüm aylığı ödemesi yapılmasına dair işlem yapılır.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 00:46