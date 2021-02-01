SGK Girişi Olan Tüm Vatandaşlara Müjdeli Haber!

Özellikle ileri yaşlarda olan vatandaşlar için ciddi bir tehdit unsuru haline gelen virüs yaşı ilerlemiş olan vatandaşların aklında birden fazla soru işaretinin oluşmasına sebep oldu. Uygulanan tedbirler kapsamında insan yoğunluğunun ortaya çıktığı ortamlara girmek istemeyen vatandaşlar hem sağlıklı kalabilecekleri hem de gelir kaybına uğramayacakları yöntemleri araştırmaya başladı. Milyonlarca insan tarafından yapılan bu araştırmalar özellikle ileri yaştaki çalışanları ortak paydada buluşturarak tek bir çıkış yoluna itti.

Mevcut durum itibari ile yapılan araştırmalarla birlikte vatandaşların aklında oluşan başlıca soru işareti ise erken emeklilik ile ilgili oldu. Milyonlarca ileri yaş çalışanı vatandaş yaptıkları araştırmalarla çareyi emekli olmakta buldu. Ancak akıllara bu seferde nasıl emekli olabilecekleri sorusu takıldı. Salgın döneminde en çok risk taşıyan grup olarak değerlendirilen ileri yaştaki vatandaşların emekli olmak istemeleri altında yatan temel sebep ise salgından etkilenmemek olarak değerlendirildi. İleri yaştaki çoğu vatandaşın gündemini meşgul etmeye başlayan emeklilik konusu ile alakalı çeşitli platformlarda ortaya atılan erken emeklilik hakkı iddiaları da vatandaşlar tarafından kafa karışıklığı ile karşılandı.

Erken Emeklilik Müjdesi

Konu hakkında binlerce forum sitesi ve sosyal medya platformlarında yorum yapma gereği hisseden vatandaşlar yaşadıkları bilgi kirliliğinin giderilmesi için resmi kanallardan yapılacak olan açıklamalara kulak kesilmişti. Tüm bu bilgi kirliliklerini geride bırakarak vatandaşların sorularına cevap olabilecek nitelikte olan açıklama ise SGK’ dan geldi. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlarhakkından yararlanıp yararlanamayacakları konusunda yeni araştırmalara yönelmiş durumda.

Ülkemizde dönem dönem erken emeklilik müjdesi verilerek aktif çalışma hayatında olan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayatına geçiş yapması sağlanmıştı. Bu bağlamda bazı sigortalı vatandaşlar gerek yaşı gerekse gelecek planları doğrultusunda bu fırsattan yararlanarak erken emeklilik fırsatı ile çalışma hayatlarını sonlandırmıştı. Dünyada ve ülkemizde etkisini her geçen gün hissettiren salgın erken emeklilik konusunun tekrar gündeme gelmesine sebep oldu.

Alınan tedbirler kapsamında aktif çalışma hayatından uzak kalan insanlar ile özellikle salgın döneminde en fazla risk taşıdığı uzmanlarca öne sürülen ileri yaştaki çalışan vatandaşların erken emeklilik imkânı talepleri konu hakkında resmi bir açıklamanın gelmesini hızlandırdı. Yapılan açıklama ile birlikte talep edilen erken emeklilik fırsatının belirli şartlara dayandığı da görülmüş oldu.

Erken Emeklilik İçin Kriteler Nelerdir?

Artan talepler doğrultusunda erken emeklilik fırsatı SGK tarafından tekrar ele alındı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren açıklamada yer alan detaylar ise doğal emeklilik zamanını beklemeksizin erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların belirli şartları karşılaması gerektiği yönünde. Yapılan açıklamada erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyen kişilerin emeklilik şartları olarak öne sürülen üç şarttan ikisini (yaş ve yıl) karşılayabilmeleri gerekiyor. Bu şartları yerine getirebilen vatandaşlar devlet tarafından sağlanan destek ile kalan primlerini de ödeyerek erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra yapılan açıklamalar incelendiğinde aktif çalışma hayatında bulunan kadın ve erkekler için de çeşitli avantajların olduğu görülebiliyor. Erkekler için erken emeklilik, Sigorta başlangıcı gerçekleştikten sonra askerlik hizmetini yerine getiren erkek çalışanlar ve aktif çalışma hayatındayken doğum yapmış olan kadın çalışanlar bu süreleri bildirerek kadınlar için erken emeklilik imkanından yararlanabiliyor.