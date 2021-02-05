SGK Girişi Olan Herkese Müjde! Yasalaştı!

Prim çalışma gün sayısının 3600 günden 1999 güne indirilme kararının belirlenmesi ile birlikte TBMM tarafından konunun konuşulması birçok vatandaşımız için merak uyandıran bir konu olarak görülmektedir. Prim sayısı 3600 gün olan kişiler emeklilik şartlarının bir tanesini yerine getirdiklerinde şartlara da uyum sağlanması dorumunda emekli olmaya hak kazanabilirler. Ancak günümüzde pek çok vatandaşımız yaş sınırının yerine getirilememesi doğrultusunda problemler yaşayabilmektedirler. Bu durumdan dolayı emekli olamıyorlar ve yaş şartını yerine getirmeleri beklenmektedir.

3600 Günden Önce Nasıl Emekli Olunur?

Yeni alınan karar ile birlikte 3600 günden önce emekli olabilmek mümkün hale gelmiş olmaktadır. Bunun için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar yerine getirildiğine emekli olunabilmektedir. Bu şartlar şu şekilde yer almaktadır.

15 yıl boyunca sigortalı olarak 3600 gün prim ödemesinin doldurulması gerekmektedir.

1999 yılı ve öncesinde sigorta girişinin yapılması gerekmektedir.

Kadınların 54 erkeklerin ise 56 yaşını doldurmaları gerekmektedir.

Belirlenen şartları yerine getiren bu kişiler erken emekli olma haklarına sahip olabileceklerdir.

Kadınlar Da Erken Emeklilik Fırsatından Faydalanma Hakkına Sahipler!

24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında görev almaya başlayanlar 52 yaşında emeklilik hakkı kazanabilmektedirler.

24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında görev almaya başlayanlar 54 yaşında emeklilik hakkı kazanabilmektedirler.

24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında görev almaya başlayanlar 56 yaşında emeklilik hakkı kazanabilirler.

24.04.2011 ve üzeri tarihlerinde görev almaya başlayanlar ise 58 yaşında emekli olabileceklerdir.

Erkeklerde Emeklilik Yaşı Nasıl Olmaktadır?

fırsatından belirli şartları yerine getiren kadınlarda faydalanabilmektedirler. Yaş faktöründen dolayı kadınlardaki sigortalı işe başlama tarihinden dolayı ve aradaki yaş faktöründen dolayı kadınların emeklilik tarihlerinde farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Belirlenmiş olan tarihler şu şekilde olmaktadır.

Erkeklerde yaş faktöründen kaynaklı olarak emeklilik yaşları farklılık gösterebilmektedir. Erkeklerin emekli olabilmesi için belirlenen çalışma ve emeklilik yılları şu şekilde yer almaktadır.

24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihlerinde görev almaya başlayanlar 56 yaşında emekli olmaya hak kazanabilmektedirler.

24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihlerinde görev almaya başlayanlar 57 yaşında emekli olmaya hak kazanabilmektedirler.

24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihlerinde görev almaya başlayanlar 59 yaşında emekli olmaya hak kazanabilmektedirler.

24.04.2011 ve üzeri tarihlerinde görev almaya başlayanlar ise 60 yaşında emekli olmaya hak kazanabilmektedirler.

Birçok insan emekli olabilmek için uzun yıllar boyunca çalışmaktadır. Yeni belirlenen bu karar ile erken emeklilik mümkün bir hal almaya başlamış olmaktadır. Erken emeklilik sayesinde insanlara çalışma hayatlarını erkenden sonlandırabilme fırsatı da sunulmuş olmaktadır. Bu haber birçok vatandaşı yakından ilgilendiren bir haber olmaktadır. Yer verilen bu bulgular kapsamında herkesin gözü yapılacak olan açıklamalarda yer almaktadır.

En son yapılan açıklamalar doğrultusunda erken emeklilik yaş aralıkları bu şekilde olmaktadır. Bununla beraber ileriki dönem çalışmaları kapsamında da hala büyük izlenimler olmasının yanı sıra nasıl bir sürç işleneceği ise merak edilen hususlardan biri olmaktadır. Bu kapsamda en detaylı bilgi aktarımlarını resmi kurumlar tarafından öğrenmemiz daha mümkün olmaktadır.