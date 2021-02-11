SGK'dan Flaş Karar! Başladı! Artık Zorunlu! Emekli İkramiyeleri ve Ek ödemeler 3 ay..

Sosyal Güvenlik Kurumu gerçekleştirmiş olduğu yenilikler sonrasında isminden sıklıkla bahsettirmektedir. Üstelik kurumdan sadece;

Emekli ikramiyeleri,

Ek ödemeler,

Vergi artırımları gibi kararlar gelmemektedir.

Geçtiğimiz günlerde işletmelerin büyük bölümünü alakadar eden yeni bir gelişme yaşanmıştır. Normal şartlar altında ismi sayılacak olan işletmeler kâğıt üzerinden işlenen faturalarla denetlenmektedir. Resmî Gazete’de de yayımlanan karar bu durumun değişim göstermesine neden olmuştur. Artık sayılacak olan sektörlerin büyük bölümünde elektronik döneme merhaba denecektir. Böylelikle kâğıt tasarrufunun yanı sıra hız ve işlem kolaylığı sağlanacaktır.

SGK Tarafından Yeni Bir Karara İmza Atıldı

İşletmeler tarafından merak edilen e-fatura değişiklikleri henüz tüm sektörleri içermemektedir. Ancak 509 sıra numarasına sahip olan Vergi Usul Kanununu Genel Tebliği üzerinde kesin değişikliklere gidilmiş durumdadır. Bu da gelecek zamanda sisteme dahil edilecek olan sektörlerin artış göstereceğinin habercisi olarak nitelendirilmektedir.

Karar, Resmî Gazete yayınından sonra kesin olarak uygulamaya alınmıştır. Üstelik sadece ana sektörler için de geçerli değildir. SGK ile anlaşmaya varmış ya da sözleşme üzerinden iş gören işletmeler de e-fatura kullanmak zorundadır. Resmî Gazete, konu hakkında merak edilen tüm detaylara net ve açık olarak yer vermiştir. Bu sayede e-fatura sisteminin daha rahat ve kolay şekilde uygulanması beklenmektedir.

3 Ay Süre Verildi

Medikal malzeme satan yerlere,

İlaç satan yerlere,

Sağlık hizmet sunucularına getirilmiştir.

Merak edilenanında gerçekleştirilmesi zorunlu olan işlemlerden biri olarak tanımlanmamaktadır. Sistem, mükellefler için belli süreleri de berberinde getirmektedir. Herhangi bir ceza görmeden incelemelerden geçmek isteyenlerin yeni sürece hazırlık için tam olarak üç ayları bulunmaktadır. Üç ay süre içerisinde e-fatura kullanma zorunluluğu ise SGK ile sözleşme imzalamış olan;

3 aylık sürenin dolmasından sonra halen gereken adımları atmamış olanlar için açıklanacak olan cezalar uygulanmaya başlanacaktır. Cezalar da yenilenen yasa tasarısı gibi kesindir. Bu neden yüzünden mükelleflerin beklemeden harekete geçmeleri önerilmektedir. Böylece salgın döneminde ek ceza ödemeleri ile maddi zarara uğranmamış olunacaktır.

Mükellefler e-Fatura Kapsamına Alındı!

Yeni uygulamaya alınan sistemle merak edilen konular değişim göstermektedir. Bunlardan biri e-fatura sisteminin kimlerce kullanılacak olduğudur. Yukarıda verilen ana başlıklar konunun getirdiği tek yenilik de değildir. Yasa tasarısı e-adisyon sistemini de bir zorunluluk olarak sunmaktadır. İsmi verilecek olan işletmelerin yine üç ay içerisinde e-adisyon kullanmaları istenmektedir. Burada kıstas, masada servis yapılan ve gerçek usulde vergilendirilen;

Kafe,

Bar,

Restoran,

Pavyon,

Pastane ya da bunlara benzer olan işletmelerden oluşmaktadır.

İşletme sahiplerinden e-adisyon uygulamasına diğerinde olduğu gibi 3 ay içerisinde geçmeleri istenmektedir. Verilen süre sistemlerin değişmesi ya da yenilenmesi açısından yeterlidir. Bu neden yüzünden süre sonunda denetimlere anında başlanması beklenmektedir.

Yeni Karara Uymayanlar Ceza Ödeyecek!

Mükelleflere e-fatura ve e-adisyon uygulamasına geçmeleri için 3 ay süre tanımlanmıştır. Sürenin Resmî Gazete yayınının hemen arkasından işlerlik kazandığı bilinmektedir. Bu neden yüzünden işletmelerin harekete geçmesi beklenmektedir. Resmi birimler son tarih olarak ise 1 Temmuz 2021’i vermektedir. 1 Temmuz 2021 sonrasında gerçekleştirilecek olan denetimlerde e-fatura kullanmayanlar için ceza uygulaması yapılacaktır.

Mükelleflerin e-arşiv uygulamasına geçmemeleri halinde anında ceza verilmeyecektir. Bunda faturaların 30 bin TL’yi aşması gibi ek şartlar bulunmaktadır. Resmî Gazete kararı üzerinden duyurulmuş olan şartlara uyulması gerekmektedir. Denetimlerde kararlara uymadığı tespit edilen işletmeler için özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Cezanın rakamları duruma göre değişim göstermesine karşın yine de yüksek olacağından 3 aylık süre iyi değerlendirilmelidir.