SGK' dan Başvuran Herkese Ödeme Müjdesi! Hesaba Yatıyor

Gerekli kriterler kapsamında başvuru şartlarını taşıyan birçok vatandaş bu durumdan yararlanabilecekler. Öyle ki bu kapsamda BAĞ-KUR içerisinde ödeme alan birçok vatandaş belirli haklara da sahip olabileceklerdir. Bu haklar arasında emekli olma gibi seçeneklerde yer almaktadır.

Dünyayı hızla etkisi altına alan korona virüs kapsamında birçok durumda göz önünde bulundurulmaktadır. Öyle ki geçirilen bu zor zamanları daha olumlu ve dengede tutmak adına belirli çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar arasında yer alan prim ödeme hakkı sayesinde birçok emekli olmak için uğraşan vatandaşlar için müjdeli haber niteliğinde olmaktadır.

Bununla beraber doğum ve yaş yılı gibi kriterleri taşıyan vatandaşlar prim borcu kapsamında eksik kalan miktarı toplu bir şekilde alabilecekler. Ancak bununla beraber belirli şartları da kapsaması gerekmektedir.

SSK Ve BAĞ-KUR Toplu Para Alma Şartları

Pandemi dönemlerine girilmesinin ardından birçok vatandaş nakit sıkıntısı çekmektir. Öyle ki yer alan çalışmalar doğrultusunda yaşanan bu olumsuz durumun derecesine minimuma indirmek adına devlet yetkilileri fazlasıyla çaba sarf etmektedir.

Yapılan yardımlarla beraber gündemin en merak edilen konularından da bir tanesi toplu ödeme durumu olmaktadır. Öyle ki bunlar arasında yer alan SSK ve BAĞ-KUR ödemeleri de oldukça detaylı bir şekilde araştırılmaktadır.

Bu kapsamda toplu para alımı için belirli şartlar bulunmaktadır. Şartların olmasının nedeni ise daha detaylı ve hızlı inceleme işlemlerinin de yapılmasıdır. Yer verilen bu noktada toplu para alma şartları şu şekilde sıralanmaktadır;

Sigorta üzerinden kayıtlı olarak çalıştırılmaması,

Kendi içerisinde ticari işlerini yürütmemesi,

Emekli olmak adına ihtiyaç kapsamında yıl ve yaş unsuru ödemesinin yapılması aranan kriterler arasında yer almaktadır.

Aynı zamanda 9 Eylül 1999 yılında ve öncesinde sigorta bünyesinde çalışan vatandaşların 3600 prim gününü de doldurması gerekmektedir.

Yer verilen prim ödemesi kapsamında eksiksiz tamamlayan vatandaşların bir kısmı ödemelerini geri alabileceklerdir.

Başvuru Şatlarının Karşılanması Gerek

Emekli ödemeleri kapsamında belirli vat adaşlar aylık bazında değil toplu para şeklinde alım işlemi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber SSK üzerinden toplu para alım işlemi de ne yazık ki mevcut olmamaktadır. Başvuru şartları kapsamında prim borcunun eksik olması, yaş ve sigorta içerisinde aranan hususlar aranmaktadır. Ancak prim eksiği şartı daha ön planda olması kapsamında 3 şart tam olsa dahi başvuruları pek fazla değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yer verilen bu şartlar kapsamında hususların oldukça ön planda olması gerekmektedir. Aynı zamanda başvuru tarihleri ve başvuru esnasında gerekli olan belgelerin de tam olması gerekmektedir.

Prim Borçları Hangi Alanda Ödenecek?

Prim borçları konusunda ödeme işlemlerinden sonra hangi alanlarda olacağına dair birçok araştırma yapılmaktadır. Bununla beraber aranan koşullarda oldukça önemli oluyorken sağlık, askerlik ve doğum borçları kapsamında ödeme işlemleri gerçekleştirilmemektedir. Prim borçları ödeme alanları ise şu şekilde sıralanmaktadır;