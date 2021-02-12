SGK 7470 Liraya Kadar Yardım Parası Verecek! Hemen Başvurun!

Devlet tarafından sigortalı çalışan kadınlara yapılan desteklerden biri de doğum parasıdır. Yeni doğum yapan annelere verilen bu yardım PTT tarafından ilgili kişilere aktarılmaktadır.

SGK’nın sağladığı desteklerden biri olan doğum parası iki şekilde verilmektedir. Bunlar doğum öncesi ve doğum sonrası yardımlardır. PTT aracılığı ile annelere iletilen bu yardımdan nasıl yararlanacağı merak edilmektedir.

DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?

SGK'nın hamileliğin sonlarına gelen annelere ve doğum yaptıktan sonra çalışamayan annelere verdiği yardımlardan birisi olan doğum parası rapor parası olarak da bilinmektedir. Annenin izinli olduğu günler raporlu olarak sayılmaktadır ve SGK tarafından doğum yapan annelere “analık nedeniyle geçici iş göremezliği raporu” verilmektedir. Bu raporu alan anneler SGK'dan doğum parası ödemesi alır. Annelere maaşlarının 2/3’ü verilir.

DOĞUM PARASI NE ZAMAN VERİLİR?

Annelere doğumdan önceki ve sonraki belirli haftalarda verilen doğum parası annelerin hesabına ne zaman yatıyor merak edilmektedir. Hamile olan çalışan kadınlara SGK tarafından doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık izin verilmektedir. Bu süreçte annelere SGK tarafından doğum parası ödemeleri yapılır. Dileyen anne adayları doktordan “Çalışmaya engel durum yok raporu” alarak doğuma 3 hafta kalana kadar çalışmaya devam edebilirler. Doğum paraları annenin doğum yapmasından sonraki 55 gün içinde annelerin hesabına yatırılır.

KİMLER DOĞUM PARASI ALABİLİR?

•4A ve 4B kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınlar

•Cezaevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklu vatandaşlar

•İşveren tarafından anlaşma yapılan kurumun sosyal sigorta imkanı sağlamaması durumunda yurtdışına götürülen Türk işçiler

•Kişinin doğum parası alabilmesi için sigortalı olması ve doğumdan önceki 1 yılda en az 90 gün boyunca sigortasının ödenmiş olması gerekmektedir.

•Annenin doğum iznini doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta şeklinde kullanmış olması gerekmektedir.

•Annenin doğum iznine kullandığını sisteme kaydettirmesi ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.

•Anne adayının Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması gerekmektedir.

•Anne adayının doğum izni başlayana kadar işten ayrılmamış olması gerekmektedir.

DOĞUM PARASI NE KADAR?

Annelere verilen doğum parası 2021 yılında annenin aldığı maaşa göre hesaplanmaktadır. Buna göre en fazla 7470 liraya kadar yardım verilmektedir.

SÜT PARASI NE ZAMAN YATAR?

Doğum parası süt parası olarak da bilinmektedir. Bu yardım her ayın 8 ve 14. günleri arasında hak sahiplerinin hesabına yatırılır.