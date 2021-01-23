Serdar Ortaç'a 8 Ay Kredi Erteleme Yapan Kamu Bankasına Halk Tepkili

Son dönemde özel hayatı ve ekonomik durumuyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, bomba açıklamalara imza attı. Ünlü şarkıcı bu kez kullandığı kredinin geri ödemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada kamu bankasından aldığı krediyi ödeyemediğini belirten Serdar Ortaç, kamu bankasının ‘Sen Serdar Ortaç’sın seni mahkemeye verir miyiz evlat?’ ifadesiyle borcunu sekiz ay ertelediğini ifade etti.

Çektiği kredi özel bankadan olsa tüm mal varlığını kaybedebileceğini ifade eden Ortaç, eski birikimleriyle birçok yatırım yaptığını ancak bunları kötü alışkanlıkları nedeniyle kaybettiğini ifade etti. Zamanında oturduğu evin tüm mahallesini satın alan Ortaç, Ali Sami Yen stadının yanında da 12 katlı iş merkezinin olduğunu belirtti. Ticari kabiliyetlerinin olmadığını belirten şarkıcı, babadan kalma fabrikasının ise hala kendisinde olduğunu açıkladı. Zamanında kazandıklarını iyi değerlendiremediğini belirten Serdar Ortaç kullandığı krediyi ödemekte zorlandığını belirtti.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ!

Çiftçiye, emekliye, memura, ihtiyaç sahiplerine faizsiz kredi erteleme imkanı sunulmazken şarkıcı Serdar Ortaç'a kamu bankası tarafından 8 aylık kredi erteleme imkanı sunulması vatadanşlarımızı çileden çıkarttı. Vatandaşlarımız sosyal medyada yaptığı yorumlarla, 'Çiftçinin traktörünü elinden alan devlet bankası, şarkıcı Serdar Ortaç'ın borçlarını erteliyor ne güzel', 'Milletin kumar borçlarını erteliyorsunuz emekçinin, işçinin borçlarını ertelemiyorsunuz. Bunu yapan özel bankada değil kamu bankaları yazıklar olsun' şeklinde yorumlar yapıldı.

Serdar Ortaç hangi bankadan kredi kullandığı ise bilinmiyor.

İCRALIK ÇİFTÇİLER GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Amasya'da Tarım Kredi Kooperatifi’nden yüksek faizle tarımsal malzeme alan çiftçilerin traktörlerine haciz işlemi başlatılmıştı. Bütün köy icralık pankartı açan çiftçiler, Serdar Ortaç açıklamalarından sonra yeniden gündeme geldi. Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de çiftçilerin %93'ü bankalara borçlu iken (Bu borçların çoğunlu kamu bankalarına), Serdar Ortaç'a kredi erteleme hakkı verilmesi ağır eleştirilere maruz kaldı. Ülkemizdeki çiftçilerin sayısı her geçen gün azalırken, mevcut çiftçilerin borçları da katlanarak artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı yeni reform paketiyle çiftçilere özel bir uygulama geliştirmesi bekleniyor.