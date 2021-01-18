Salgınla Başlayıp Devam Eden Yardım Paraları! 2021’de Hangi Destekler Sürüyor?

her kesimi destekleyen çeşitli yardım paraları ve diğer çeşitli destekler 2020 Mart ayı sonrasında başlamıştı. Bu desteklerden bazıları halen devam ediyor. 2021’de süren destekler hangileri, başvuruları nasıl yapılıyor? Haberimizin devamında tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

2021’de Süren Devlet Destekleri ve Yardım Paraları

Salgının kontrol altına alınması için sert tedbirlere başvuruldu. Bu tedbirler aynı zamanda ekonominin tüm çarklarının derinden etkilenmesine neden oldu. Her kesimden bu etkiler derin izler oluşturunca, devlet tarafından pek çok ekonomik destek paketleri hazırlanarak vatandaşlara sunuldu. Salgının ekonomik etkilerinden en az şekilde etkilenmesi için, çok çeşitli ve destek paketleri hazırlandı. BU yardımların bir bölümü 2021 yılında da devam ediyor.

2021’ Devam Eden Yardımlar

Bugüne kadar milyonlarca kişinin faydalandığı 1000 TL Sosyal Yardım Parası desteği, 3. Faz halinde ödendi. Dördüncü faz ödemelerin yapılması için. Sosyal Yardım Parası desteği için başvuruları E-Devlet alt yapısı üzerinden, sadece Kimlik numarasıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha önce yardımdan faydalananlar, tekrar başvuramıyor. Bunun yanında düşük gelir seviyesi, memur ya da kamu çalışanı olmamak, nakdi yardım kısa çalışma ödeneği gibi gelirlerin olmaması. Bunların dışında kalan herkes Sosyal Yardım Parası desteğinden faydalanabiliyor.

Salgın nedeniyle devam eden diğer desteklerden biri de kısa çalışma ödeneği. Kısa çalışma ödeneği sayesinde, salgından etkilenen birçok işveren ve çalışan rahat bir nefes alıyor. İşverenlerin personel giderlerinde azalma sağlayan ödenek, aynı zamanda çalışanlarında aylık belirli bir rakamda ödenek almalarını sağlıyor.

Sosyal Hayatı Destek Kredisi

Salgın nedeniyle hızlı bir şekilde ortay çıkan nakit ihtiyacı, özellikle dar gelirli kesim için ciddi bir sorun oluşturdu. Bu sebeple başlatılan Sosyal Hayatı Destek Kredisi, düşük faiz ve 6 ay geri ödemesiz şekilde başlatılmıştı. Sosyal Hayatı Destek Kredisi kamu bankaları aracılığıyla verilmişti. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredisini halen devam ettiriyor. İlk başladığı zamandaki koşullara sahip olmasa da, bu kredi desteği için bankalara başvurabilirsiniz.

Salgın başlangıcında ekonomik etkiler emekli kesimi de yoğun şekilde sıkıntıya sokmuştu. Bu süreçde alınan bir kararla en düşük emekli maaşının 1.500 TL olarak belirlenmişti. Bu destek milyonlarca emekli için önemli bir avantaj sağlamıştı.