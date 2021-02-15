Sakın Bunu Vatandaşa Yapmayın! Bugün Bankaların Çökme Sebebi Buymuş! Gerçek Olmasın

Altın ve dolar fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Dolar kuru bugün 7 liranın altına inerken, gram altın fiyatı da 405 liraya kadar geriledi. Bankaların çökme sebebi hakkında ortaya atılan iddia ise ortalığı karıştırdı.

Merkez Bankası kararı sonrasında dolar kurunda sert düşüşler başlamıştı. Kasımın ilk haftasında 8,54 seviyesine kadar yükselen dolar kuru Merkez Bankası müdahaleleriyle bugün 7 liranın altına kadar geriledi. Yaklaşık 3 haftadır sert düşüş hareketlerine devam eden dolar kuru bugün 7 lira bandını kırarak 6,95 lira seviyesine kadar geriledi. Buna bağlı olarak ülkemizde altın fiyatlarında da sert düşüşler gözlemlendi. Haftaya 411 liradan başlayan gram altın gün içerisinde 405 liraya kadar geri çekilme yaşadı. Fiyatların dip seviyelere gelmesiyle birlikte yatırım yapmayı düşünen vatandaşlarımız dolar ve altın almak için hazırlıklara başladı.

Ayın 15’i itibariyle maaş alan binlerce vatandaş düşük fiyatları değerlendirerek dolar ve altın yatırımı yapmak için hazırlık yapıyordu. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bir iddia ise ortalığı karıştırdı.

Dolar, Altın Sert Düştü Bankalar İzin Vermedi!

Bugün bankacılık tarihinde görülmemiş bir ilk yaşandı. Ziraat Bankası başta olmak üzere Türkiye’nin en çok müşteriye sahip birçok bankasının mobil uygulamaları çöktü. Sabah saatlerinde başlayan erişim problemi saatlerce sürdü ve hala çözülebilmiş değil. Online ortamda bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız gün içerisinde bu işlemlerini şubelerde ve ATM üzerinden gerçekleştirmek zorunda kaldılar.

Teknik analiz ve uzman yorumlarına göre altın ve dolar fiyatlarının haftaya yükselişle başlaması bekleniyordu. Fiyatların dip seviyelerde bulunması dolar kurunun 7 lira destek noktasına dayanmasıyla birlikte bugün birçok kişi döviz ve altın yatırımı yapacaktı. Sabah saatlerinde mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada ise vatandaşlarımızın dolar ve altın alamaması için bankalar tarafından sistemin otomatik olarak kapatıldığı iddia edildi. Ortaya atılan bu iddia sosyal medya üzerinden hararetli tartışmalara neden oldu.

Dolar ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal, yüksek faiz politikasına devam ediyor. Bu hafta düzenlenecek olan PPK toplantısında da faizlerin aynı seviyede kalması veya yükseltilmesi bekleniyor. Yatırımcılar tarafından olumlu karşılanan bu hamle dolar kurunun sert şekilde çakılmasına neden oldu. Naci Ağbal göreve geldiğinde 8,57 TL olan dolar kuru an itibariyle 6,95 liraya kadar geri çekilme yaşadı. Dolar kurunda ki düşüş sevinç yaratırken, yüksek faizlerin ülkemize maliyeti 3 milyar dolar olarak açıklandı. Faizlerin yükseltilmesiyle birlikte ülkemize yaklaşık 30 milyar dolar döviz girişi sağlanmıştı. Bu nakit tutarın ülkemize maliyeti ise an itibariyle 3 milyar dolar olarak belirlendi.

Altın yatırımcıları ise yeni yılla birlikte kayıp vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl %60 kar oranıyla yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı altın 2021 yılı itibariyle düşmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda altın ONS fiyatı dalgalı hareketlerine devam ederken bugün itibariyle 1817 dolar üzerinden işlem görmektedir. Ülkemizde ise dolar kurunun düşmesi nedeniyle otomatik olarak altın fiyatlarında da düşüş meydana gelmektedir. Geçtiğimiz hafta 410 TL bandından tepki alımlarıyla fiyatını 424 liraya kadar yükselten gram altın bu haftaya sert düşüşle başladı. Tüm uzmanlar yeni haftaya altının yükselişle başlayacağını tahmin ederken fiyat 405 TL seviyesine kadar geriledi. Her geçen gün yatırımları eriyen altın yatırımcısı panik durumunda. Uzmanlar ise altın ONS fiyatının yükselmesi ve dolar kurunun tepki alımlarıyla yükselmesine bağlı olarak önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının da yükseleceğini düşünüyorlar. Yeni yıla kötü başlayan altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda toparlayacağı tahmin ediliyor. Gram altın için hedefler sırasıyla 450 TL, 468 TL ve 500 TL şeklinde açıklandı.