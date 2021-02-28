Sadece Kimliğinizle Emekli olan kişilere 5000 TL'ye kadar destek!

Emekli olan kişiler kredi alabildikleri gibi, ayrıca kredi kartı olarak da yüksek limitli kart tanımlatabilirler. Bunun için kampanya yapan bazı bankalar vardır. Emekli olan kişiler kredi kartında yüksek limitli olarak işlem yapmak istiyorsa, kredi notunun yüksek olması ve daha öncede kredi kartı kullanmış olması gerekiyor. Eğer daha önce hiçbir kredi kartı kullanmadıysanız sizlere düşük limitli olarak kart onayı verilir. Düşük limitli kart onayı aldıktan sonra düzenli olarak kullanım yaparsınız ve sürekli olarak alışveriş yaparsanız bu kartınızın limitini daha sonraki aylarda yükseltme imkanınız bulunmaktadır. Emekli olan kişilerin, güncel kampanyalar ile hangi bankalardan 5000 TL ve üzerindeki limitlerle kredi kartı olabileceği hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Emekli olan kişilere 5000 TL'ye kadar kredi kartı limiti veren bankalar hangileridir? Emekli olanlara 5000 TL kredi kartı nasıl alınır? Sadece kimliğiniz de emekli olan kişiler hangi bankalardan 5000 TL limitli kredi kartı alabilir? Sizlere yazımızda, emeklilere kredi kartı veren bankalar ve bu bankaların yapmış oldukları kampanyalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Emekliye, Denizbank Bonus kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan kişiler kredi kartı kullanmak istiyorlarsa, Denizbank üzerinden verilen bonus özellikli kredi kartını alabilmektedirler. Kredi kartına başvuru yaptıktan sonra politikalara uygun olmanız ile beraber en az 5000 TL limitli bir kart alabilirsiniz. Özellikle emekli maaşı, Denizbank üzerinde alan kişiler, Denizbank Bonus kredi kartı başvurusu için şubelere gitmeden de işlem yapabilir. Denizbank uygulaması ve mobil bankacılık üzerinden hızlı bir şekilde kredi kartı başvurusu yaparak hem ne kadar onaylı bir kredi kartı limitinizin olduğunu görebilir hemde kart onayı alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca size en yakın DenizBank şubesine giderek buradan da bonus özellikli kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank, emekli olan kişilere verdiği, Bonus kredi kartında aidatsız olarak işlem yapmaktadır.

Emekliye, Yapı Kredi World kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Emekliye, Halkbank Paraf kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan kişilere yüksek limitli kredi kartı veren bankalardan bir tanesi, Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Bu banka world özellikli bir kredi kartı vermektedir. Sizlerde banka şubelerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kart başvurunuzu yapabilirsiniz.Emekli olan kişilerin kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra yüksek limitli kart onay alabilmeleri için bu bankada daha önce bir hesabının olması ve kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Özellikle emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası üzerindeyse kredi kartı gibi yüksek limitli kredilerde kullanabilirsiniz.

Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız, bu bankanın kredi kartı olan Paraf kredi kartı başvurusunu yapabilir ve hemen sizlere yüksek limitli bir kart tanımlanabilir. Emekli olan kişiler, Halkbank üzerinden, Paraf kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra hemen ne kadar onay aldıklarını görebiliyorlar. Eğer emekli maaşınız bu bankada değilse de kredi notunuzun yüksek olması durumunda banka şubesinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz.