Sadece Emeklilere Özel Kredi Veriliyor! Anında Onaylı Kredi Fırsatı

Uzun zamandır devam eden korona salgını nedeniyle sadece sosyal anlamda değil aynı zaman ekonomik anlamda da birçok vatandaşımız etkilendi. Emekli vatandaşlarımız bütçelerin de denge sağlamak içinse krediye ve ek desteği her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Ek destek içinse emekli vatandaşlarımızın ikramiyelerine bu yıl %25 zam yapılmıştı. İlgi haberimize sitemizden ulaşabilirsiniz. Fakat aynı zaman emekli vatandaşlarımıza kendilerine gelecek faizsiz kredi müjdesini de bekliyordu.

Faizsiz kredi ya da düşük faizli kredi almak için birçok vatandaşımızın hayali. Özellikle de SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlarımız faizsiz kredi desteğini bekliyor.

Fakat çalışmalara rağmen hala faizsiz ya da düşük oranlarla kredi desteği emeklilerimiz için gelmedi. Türkiye Emekliler Derneği ise 3 maaş avans ve 10 maaş da faizsiz kredi için taleplerine devam ediyor. Fakat henüz bir uygulama bu bağlamda gelmedi. Onun yerine ise kamu bankalarından olan Halkbank ve Ziraat Bankası SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olan vatandaşlarımız için özel kredileri sunuyor. İşte iki kamu bankasının vatandaşlarımıza sunduğu özel emekli ihtiyaç kredileri;

Emekli vatandaşlarımız henüz faizsiz kredi alabilmiş değil ama iki kamu bankasından da avantajlı fırsatlarla ihtiyaç kredisi alabiliyorlar. Bankaların aradığı koşul ise emekli vatandaşının 3 yıl boyunca o bankanın müşterisi olacağına dair taahhüt vermesi.

Ziraat Bankası da emekli vatandaşlarımız için sunduğu düşük faizli ihtiyaç kredisinin ayrıntılarını paylaştı. Emekli vatandaşlarımıza özel ihtiyaç kredilerinde sunulan faiz oranı %1,58. Vade süresi ise vatandaşlarımıza sunulan 36 ay.

Bu bağlamda 50 bin Türk lirası için ihtiyaç kredisi alan vatandaşlarımız aylık olarak 1 bin 929 Türk lirası ödemekteler.

Halkbank’tan Emeklilere Özel Kredi

Bir diğer kamu bankası Halkbank tarafından yine emekli vatandaşlarımıza özel krediler sunulmaktadır. Esnek ödeme seçenekleriyle verilen krediler de vatandaşlarımız ister eşit taksitli veya artan – azalan taksit hatta 3 ayda bir ödemeler de yapabilirler. Mutlu Emekli Kredisi kapsamında ise emekli vatandaşlarımıza sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,56.

50 in Türk lirası alan vatandaşlarımızın 36 ay vade de aylık taksitleri ise 1 bin 921 Türk lirası olmaktadır. Toplam geri ödenen tutar da 69 bin 175 Türk lirasıdır.