Resmi Gazete'de Yayımlandı Bugün Uygulanmaya Başlandı! Bankalarda 2 Yeni Değişiklik

BDDK ve TCMB bankalarla ilgili çok önemli 2 düzenleme yapıldığını açıkladı. Tüm kredi ve kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren bu değişikliklerden biri 1 Mart’ta yürülüğe girdi. Diğeri ise 1 Mayıs’ta girecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz evlerimizden çıkmaya ve toplu bulunulan ortamlara girmeye korkar olduk. Bu ortamlardan birisi de hiç şüphesiz banka şubeleri oldu. Pandemi döneminde kredi çekmek ya da banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyen çoğu vatandaş virüs kapmaktan korktuğu için bankalara gidemedi. Bankalar da bu durumu farkına varıp yeni bir düzenleme ile bu duruma el attılar.

Salgın sürecinde eğitim, iş hatta sosyal hayatımız bile tamamen uzaktan ortamlara taşındı. Uzaktan iletişim sürecine geçen kurumlardan biri de bankalar oldu. Pandemi sürecinde koşullara uyum sağlayan bankalar, uzaktan müşteri kabul etme dönemine geçti. Mayıs ayından itibaren hayata geçirilmesi planlanan düzenleme kapsamında artık vatandaşların banka hesabı açabilmesi için bankalara gidip ıslak imza almasına gerek kalmayacak. Tüm bu işlemler dijital ortamlarda müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak gerçekleştirilecek.

Bankalar, özellikle koronavirüs salgını nedeniyle müşteri kazanma ve hizmet sunma şeklinde değişikliğe gitti. Çok sayıda ülkede, kişilerin bankalara gitmeden sadece uzaktan kimlik tespiti yaparak banka işlemlerini gerçekleştirebileceği düzenlemeler getirilmişti. Sosyal mesafenin korunması gerektiği ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu dönemlerde uygulanan bu çok önemli değişiklik nihayet ülkemize de geldi.

Koronavirüs pandemisindeki ihtiyaçları değerlendiren ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda kararlar alan BDDK, bankaların kullanacağı uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin düzenleme taslağının düzenlemelerini nihayet bitirdi.

Yapılan yeni düzenleme sayesinde, bankada işlem yapacak olan vatandaşın ve banka çalışanının fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek kalmadan, uzaktan kimlik tespiti yapılarak çevrim içi olarak görüntülü görüşebilecek ve işlemler kolayca halledilebilecek. Şifrelenmiş güvenli iletişim, görüntülü görüşme esnasında gerçekleştirilecek.

Söz konusu düzenlemede engelli vatandaşlarımız için de gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisinin bulundurulmasına da karar verildi.

Bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlayacak olan bu uygulama sayesinde banka müşterisi olmanız sadece en fazla 10 dakika sürecek. Yapılan düzenleme, bankaların kağıt ve doküman kullanımı da azalttıracak ve bu sayede hem hizmet maliyetleri düşecek hem de doğaya daha az zarar verilmiş olacak.

Bunların yanı sıra 24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesine ilişkin hükümlerden de söz edildi. Bu yönetmeliğin hükümlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verildi.

BU DEĞİŞİKLİK TÜM KREDİ KARTI KULLANICILARINI İLGİLENDİRİYOR

Bankalarda yapılacak olan önemli değişikliklerden bir diğeri ise kredi kullanım ücreti ile ilgili oldu. Bugüne kadar, daha önce kullandırılan kredinin yüzde 1’ini aşamayacak şekilde belirlenmiş olan kredi kullanım ücreti sınırı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan karar kapsamında yüzde 1,1'e yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de çeşitli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikler 1 Mart 2021 itibari ile yürürlüğe girdi.

Kredi kullandırım ücretlerinde yapılan düzenleme, tebliğde yapılan değişikliklerden biri oldu. Eskiden sınır yüzde 1 iken, kredi kullanım ücretinin yeni sınırı yüzde 1,1 oldu.

Tebliğde yapılan bir diğer değişiklik ise kredi kapamasına ilişkin oldu. Yeni eklenen madde ile, ticari müşteriler 1 Mart tarihinden itibaren kullandıkları kredilerin tamamı için erken ödeme talebinde bulunursa bu talepleri bankalar tarafından kabul edilecek.

Türk lirası bazında kredi çeken bu müşterilerden, gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve banka müşterisince bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2'sine kadar erken ödeme ücreti alınabilecek. Kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde de yüzde 2'nin üstüne, kalan vade süresinin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde 1 eklenerek hesaplama yapılarak müşteriden alınacak erken ödeme ücreti belli olacak. Bu hesaplamada, kalan vadenin 24 ayı aşan bölümündeki sürelerin yıla tamamlanmasına da karar verildi. Döviz cinsi ya da dövize endeksli kredi kullanımlarında ise Türk lirası krediler için uygulanacak azami ücretin 1 puan artırımlı halinin uygulanması için değişiklik yapıldı.