Ravencoin (RVN) Nedir? Rovencoin Kaç TL Oldu?

Ravencoin (RVN) Hızlı yükselişe devam ediyor, haftalar içinde değerine değer katan Ravencoin ocak ayında başlayan yükselmesine şubat ayında da devam ederek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,242 doları gördü.

Haftalık grafiği %375 olan Ravencoin’in aylık grafiği ise %1235 oranlarına ulaştı. Yakalamış olduğu bu başarıyla 0,242 dolara yükselmesi ile ATH olmayı başardı.

ATH Nedir?

ATH, All Time High'ın kısaltmasıdır. Kripto paranın ulaşmış olduğu en yüksek fiyat seviyesine All Time High ( ATH) denir.

Piyasa Değeri İle 55. Sıraya Yükseldi

Piyasa değeri 1.8 milyar dolara yükselen RVN tokenın 1 gün içinde gördüğü işlem hacmi 2.2 milyar dolar oldu. Böylece piyasa değerinde ise 55. sıraya yükseldi.

Rovencoin ve RVN token Nedir?

3 Ocak 2018 tarihinde piyasaya sunulmuştur. Rovencoin, eşten eşe (P2P) Varlık transferini gerçekleştirmeyi sağlayan dijital bir ağ olarak bilinir. Ravencoin, temelleri Bitcoine kadar uzanır, Açık Kaynak kodlu bir proje olan bu ağın kontrolü ise kullanıcılardadır. Amacı özgür ve gizlilik iken sansüre ise izin verilmez.

Ravencoin ne demek? Kurmaca üzerine olan bir dünya Westeros’ta mesaj göndermek amacı üzerine kullanılan kuzgunlardan gelmektedir.

Paribu’nun Çökmesinin Sebebi Rovencoin Mi?

Kripto para borsalarında yaşanan hareketlilik ve yoğunluktan dolayı ara sıra çeşitli teknik sorunlar yaşanılıyor. Paribunun çökmesi Ravecoin’in büyük bir Yükseliş yaşadığı zamana denk gelmesi, akıllarda acaba Paribunun çökmesini sebebi Rovencoin mi? sorusunu akıllara getirdi. Bu soruya yönelik şu an tam bir cevap bulunmuyor.

Rovencoin Kaç TL?

Rovencoin, güncel olarak şu an 1 RVN= 1,53 TL'dir

Rovencoin Fiyatı Ne Kadar?

En çok merak edilen diğer bir konu ise Rovencoin'in fiyatının ne kadar olduğı, Rovencoin’in hızlı yükselişi devam ediyor. Bugün 0,09 dolar seviyesinden 0,25 dolar seviyesine ulaşan Rovencoin 24 saatlik zaman dilimi içerisinde büyük bir artış yaşadı %100’ün üzerinde artış yaşayan coin haftalar içerisinde hızlı bir artış yaşadı.

Paribu’da yaşanılan aksaklık giderildi, kullanıcılar tekrar işlem yapmaya başladı.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 16:12