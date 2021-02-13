QNB Finansbank'tan kamu çalışanlarına uygun faizli kredi imkanı!

QNB Finansbank'ın geçtiğimiz haftalarda 1.29 faiz oranı, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli verdiği kredisi yoğun ilgi gördü. Kampanya bittikten sonra ise faiz oranını güncelleyen banka, bir miktar faiz artırımdan sonra yeni kredi kampanyası başlattı. Peki yeni kredinin faiz oranı nedir? Kredinin özellikleri nelerdir?

Yeni yılla beraber bankaların güncel faiz oranları da artmıştı. Bankalar çeşitli kampanyalar yaparak kredi fırsatı sunmaya başladı. Sevindiren haber ise QNB Finansbank'tan geldi. QNB Finansbank uygun faiz oranlı kredi paketini güncelleyerek yeniden yayınladı. Özellikle vatandaşlar Koronavirüs salgınından sonra zor günler geçirdi. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar ise bir takım borçlarını ödemek , ihtiyaçlarını almak yada yatırım yapmak için eksik tutarı tamamlamak adına bankaların yolunu tutarak uygun kredi arayışındaydı. Vatandaşın aradığı uygun faizli kredi QNB Finansbank'tan geldi. İşte QNB Finansbank'ın kredi kampanyasına dair ayrıntılar..

Kamu çalışanlarına özel kredi faiz oranı 1.39 olarak belirlenmiştir. ( Kredi faiz oranı kamu dışı meslek grupları için değişiklik gösterebilir.)

Kredi üst limiti ise 75.000 TL'dir.

36 aya kadar vade imkanı sunulmaktadır.

3 ay erteleme seçeneği de mevcuttur.

Birçok ödeme seçeneği de bulunuyor .( Artan, eşit, azalan, ara ödemeli gibi)

50.000 TL örnek ihtiyaç kredisi hesaplama!

1.39 kredi faiz oranlı ve 36 ay ödemeli, 50.000 TL kredi çekildiğinde aylık ödeme aşağıdaki gibidir:

Kredi limiti: 50.000 TL

Vade: 36 ay

Faiz oranı :1.39

Aylık ödeme: 1. 858,59 TL

Toplam geri ödeme: 66.909,16 TL

Başvurular nasıl yapılır?

7 gün 24 saat krediye başvuru mümkündür. Başvurular şubeden yapıldığı gibi sms, internet veya telefon bankacılığı ve mobil uygulamadan da gerçekleşebilir. Ayrıntılı bilgi için bankanın resmi sitesini veya şubelerini ziyaret ediniz.





Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 21:28