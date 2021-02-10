QNB Finansbank'tan dev kampanya! 1.29 kredi faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi imkanı!

Yeni yilla beraber bankalar kredi yarışına girdi. Bankalar çeşitli kampanyalar yaparak kredi fırsatı sunuyor. Bir sevindiren haber ise QNB Finansbank'tan geldi. QNB Finansbank uygun faiz oranlı kredi paketi yayınladı. İşte QNB Finansbank'ın kredi kampanyasına dair ayrıntılar..

QNB Finansbank 1.29 faiz oranı ile kredi veriyor!

QNB Finanbank kredi faiz oranlarını düşürdü. Birçok banka yeni yıldan sonra gerçekleşen faiz artırımı nedeni ile kredi faiz oranını güncelleyerek, yükseltmişti. Fakat QNB Finansbank yeni açıkladığı kredi kampanyası ile birçok vatandaş rahat nefes alacak. Koronavirüs salgınından sonra vatandaşlar zor günler geçirdi. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar ise bir takım borçlarını ödemek , ihtiyaçlarını almak yada yatırım yapmak için eksik tutarı tamamlamak için ( ev, araba , arsa almak) bankaların yolunu tutarak uygun kredi arayışındaydı. Vatandaşın aradığı uygun faizli kredi QNB Finansbank'tan geldi. Peki bu yeni yayınlanan sevindiren kredinin özellikleri nelerdir?

Kamu çalışanlarına özel kredi faiz oranı 1.29 olarak belirlenmiştir. ( Kredi faiz oranı kamu dışı meslek grupları için değişiklik gösterebilir.)

36 aya kadar vade imkanı sunulmaktadır.

3 ay erteleme seçeneği de mevcuttur.

Birçok ödeme seçeneği de bulunuyor .( Artan, eşit, azalan, ara ödemeli gibi).

Kredi üst limiti ise 75.000 TL'dir.

Kredi limiti 75.000 TL olan kredinin geri ödeme planını sizler için derledik. 75.000 TL kredinin geri ödeme ise aşağıdaki gibidir:

75.000 TL Limitli, 36 ay vadeli ve 1.29 faiz oranı bulunan kredinin aylık ödenmesi gereken kredi tutarı 2.733,15 TL'dir. Toplam geri ödemesi 98.393,52 TL 'yi bulmaktadır.

Başvurular nasıl yapılır?

7 gün 24 saat krediye başvuru mümkündür. Başvurular şubeden yapıldığı gibi sms, internet veya telefon bankacılığı ve mobil uygulamadan da gerçekleşebilir. Ayrıntılı bilgi için bankanın resmi sitesini veya şubelerini ziyaret ediniz.





Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 10:58