QNB Finansbank Faiz Oranları Dibe Vurdu! Üst Limit Yükseltildi ve 3 Ay Ödemesiz

Yeni yılın gelmesiyle birlikte QNB Finansbank ilk kredi kampanyasının duyurusunu yaptı. Esnek ödeme seçenekleri, 3 ay ödemesiz dönem, 36 ay vade, 75 bin lira üst limit ve %1,29 faiz oranıyla vatandaşlarımız krediye yoğun ilgi gösterdi. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız QNB Finansbank ihtiyaç kredisiyle rahat bir nefes alacaklar. Üstelik bankanın yeni kampanyasıyla 7 farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Sizde bütçenize göre size en uygun kampanyayı seçerek rahatça ödeyebilirsiniz. İşte yoğun başvuru yapılan ihtiyaç kredisinin detayları:

QNB FİNANSBANK %1,29 FAİZ ORANLI KREDİ

QNB Finansbank Şubat ayı itibariyle yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını kullanıma sundu. Kampanya dahilinde ihtiyaç kredisi faiz oranları %1,29'a düşürüldü. Bu oranla birlikte QNB Finansbank şuanda Türkiye'de ki en düşük faiz oranını sunmaktadır. 3 ay ödemesiz dönem bulunan kredi kampanyasında vatandaşlarımız için 75.000 liraya kadar hizmet verilmektedir. Geçtiğimiz dönemde bu tutar 50 bin liraydı. Yeni kampanyayla birlikte üst limit 25 bin lira yükseltilmiş oldu. Pandemi nedeniyle kış aylarında acil nakit ihtiyacı olanlara ilaç gibi gelecek kampanyada 7 farklı ödeme seçeneği bulunmaktadır. 75 bin TL 36 ay vadeli kredi için örnek hesaplama işlemleri ise şu şekildedir:,

Vatandaşlarımız 36 ay vadeli 75 bin TL kredi kullanımı için %1,29 faiz oranı üzerinden aylık taksit tutarı 2.733,15 TL, toplamda geri ödenecek tutar 98.393,52 TL şeklinde hesaplanmıştır. En çok kullanılan kredi tutarlarına göre diğer hesaplama işlemleri;

10 bin TL 36 ay vadeli kullanım için aylık taksit 364,42 TL ve geri ödenecek tutar 13.119,19 TL'dir.

50 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanımlarında taksit tutarı 1.822,10 TL ve toplam tutar 65.595,55 TL şeklinde hesaplanmıştır.

BELGESİZ BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

QNB Finansbank müşterileri herhangi bir belge gerekmeden başvurularını tamamlayabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu için bankanın tüm dijital kanallarını tercih edebilirsiniz. QNB Finansbank İnternet Bankacılığı, Mobil Uygulama veya 08502208573 numaralı müşteri hizmetleri üzerinden 75 bin TL ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen tamamlayabilirsiniz.

Ek olarak, QNB Finansbank tarafından geliştirilen ilk ve tek kredi mobil uygulaması KrediGo üzerinden işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Başvurular 7/24 yapılabilir en geç 3 iş günü içinde tarafınıza geri dönüş yapılır. Krediniz onaylandıktan sonra anında kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

SMS İLE BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

QNB Finansbank müşterilerine SMS ile kredi başvurusu kolaylığı da sunmaktadır. Kısa mesajla kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarımız TC kimlik numaralarını yazarak 5030 numarasına mesaj atabilirler. Tüm bunlara ek olarak, size en yakın QNB Finansbank şubesi üzerinden de kredi başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 16:29