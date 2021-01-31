QNB Finansbank Bombayı Patlattı! Belgesiz 75 Bin TL 3 Ay Ödemesiz Ve En Düşük Faiz Oranı

Yaz aylarında uygulanan düşük faiz politikasının sona ermesiyle birlikte bankalar her hafta faiz arttırmaya başlamıştı. Kış aylarında acil nakit ihtiyaçlarının artması, bankaların yüksek faizli kredi sunması vatandaşlarımızı çaresiz bırakmaktaydı. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız için QNB Finansbank 2021 yılının ilk ihtiyaç kampanyasını duyurdu. Kredinin açıklama bölümünde 'İhtiyaç tekliflerinden size en uygun olanı seçerek rahat bir nefes alın' ifadeleri yer aldı. Yeni kampanya dahilinde vatandaşlarımıza 7 farklı ödeme seçeneği sunuluyor. QNB Finansbank tarafından duyurusu gerçekleştirilen 3 ay ödemesiz 36 ay vadeli 75 bin TL ihtiyaç kredisinin tüm detaylarını bu yazımızda inceleyeceğiz.

QNB FİNANSBANK 75 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Banka yeni ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde faiz oranlarını %1,29'a düşürdü. Yeni faiz oranlarıyla şuanda en düşük faiz oranı sunan banka QNB Finansbank oldu. Kış aylarında acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlarımıza özel 75.000 TL üst limit ve 36 ay vade imkanı sunuluyor. Üstelik 7 farklı ödeme seçeneğinden kendinize en uygun olan seçeneği seçerek rahatça kredinizi geri ödeyebilirsiniz. İhtiyaç kredisi hesaplama detayları şu şekilde:

75.000 TL ihtiyaç kredisi için; 36 ay vadeli kullanımda faiz oranı %1,29 üzerinden aylık taksit tutarı: 2.733,15 TL, geri ödenecek toplam tutar ise 98.393,52 TL şeklindedir.

En sık kullanılan kredi tutarları için kredi hesaplama işlemleri şu şekildedir:

50.000 TL, 36 ay vedeli kredi kullanımında aylık taksit: 1.822,10 TL ve geri ödenecek tutar 65.595,55 TL şeklindedir.

10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanımında 36 ay vade için taksit tutarı 364,42 TL, geri ödeyeceğiniz miktar 13.119,19 TL şeklinde hesaplanmıştır.

Kredi kullanımları için vatandaşlarımıza özel aşağıdaki kampanyalar düzenlenmiştir.

QNB FİNANSBANK BAŞVURU KANALLARI

75.000 lira üst limitli, Türkiye'nin en düşük faiz oranını sunan kredi kampanyasına başvuru yapmak için çeşitli kanalları tercih edebilirsiniz. Vatandaşlarımız QNB Finansbank hesabına sahipler ise bankanın resmi internet sitesi üzerinden hemen başvur bölümüne tıklayarak kredi başvurusunda bulunabilirler. Buna ek olarak, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi müşteri hizmetlerini arayarak 7 gün 24 saat kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

QNB Finansbank tarafından sadece kredi başvuruları için geliştirilen KrediGo uygulaması üzerinden de 75 bin TL ihtiyaç kredisi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

SMS İLE BAŞVURU

QNB Finansbank ihtiyaç kredisine SMS yoluyla da başvuru yapabilirsiniz. Bunun için TC kimlik numaranızı yazarak 5030'a kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Bankanın internet bankacılığı ve cep şubesi üzerinden kredi başvurusu yapan vatandaşlardan herhangi bir belge talep edilmemektedir.

Sizde yukarıdaki başvuru kanalları üzerinden QNB Finansbank 75.000 TL ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvurunuz çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanır ve anında kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 21:05