QNB Finansbank 15 Bin TL Borç Kapatma Kredisiyle Dengeleri Değiştirdi

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte ülkemizde ekomik dengeler alt üst oldu. Borçlarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımız bankaların yolunu tutuyor. Yaz aylarında uygulanan düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesiyle birlikte kamu ve özel bankalar faiz oranlarını yükseltti. Kış aylarının gelmesiyle ödemeleri artan vatandaşlarımız ise uygun faiz oranları sunan bankaları araştırıyorlar. 2021 yılının ilk haftası itibariyle QNB Finansbank 15.000 TL borç kapatma kredisini duyurdu. Uygun faiz koşullarıyla sizde kredinizi hemen kullanabilir 36 ay vade seçeneğiyle rahatça ödeyebilirsiniz.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayından itibaren dengeler değişti. Ülke genelinde birçok işletme ve esnaf kepenk kapattı. İşsizliğin artmasıyla birlikte vatandaşlarımız biriken borçlarını ödemekte bir hayli zorluk çekmektedirler. Zor durumda olan vatandaşlarımız acil nakit ihtiyaçları için çözüm yolu arıyorlar. Bu zorlu koşullarda birçok kişinin ilk tercihi ise bankalar oluyor. Acil ihtiyaçlarını kredi tutarıyla karşılamak isteyen vatandaşlarımız hayatın normale dönmesiyle birlikte iş bulup borçlarını ödeyebileceği umuduyla kredi kampanyalarını araştırmaktadır. Diğer bir nokta da ise yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan kişiler borç kapatma kredisi araştırmalarını devam ettiriyor. QNB Finansbank yeni yılda düzenlediği 15.000 TL borç kapatma kredisiyle birçok kişiye rahat bir nefes aldırdı.

QNB Finansbank 15.000 TL Borç Kapatma Kredisi

Banka tarafından düzenlenen yeni kampanya dahilinde, vatandaşlarımız diğer bankalarda bulunan çeşitli kredi borçlarını tek başlık altında toparlayabilirler. Borç transfer kredisi olarakta bilinen borç kapatma kredisi yeni yıl itibariyle vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. 36 aya vade imkanıyla vatandaşlarımız yüksek taksit miktarlarını bir nebze de olsa düşürebilirler. QNB Finansbank borç kapatma kredisinde üzücü nokta ise bankanın kişiye göre faiz oranı uygulamasıdır. Kişinin kredi notu ve siciline göre faiz oranları değişiklik göstermektedir.

Borç kapatma kredisi kapsamında vatandaşlarımıza sunulan 15.000 TL kredi için %1.45 %1.90 ve %2.10 gibi değişken oranlar uygulanmaktadır. Bu oranlar kişinin sicili ve kredi geçmişine bağlı olarak değişmektedir. En düşük faiz oranı üzerinden bir hesaplama yapmamız gerekirse;

Yüzde 1.45 faiz oranı üzerinden 15.000 TL kredi kullanımı için aylık ödenecek taksit tutarı: 564,20 TL ve toplam geri ödenecek tutar 20.311,28 TL olarak hesaplanmıştır.

Vatandaşlarımıza sunulan faiz oranı %1.90 ise aylık taksit tutarı 615,28 TL'ye yükselmektedir. Geri ödenecek tutar ise 22.150,04 TL şeklinde olacaktır.

En yüksek faiz oranı 2.10 üzerinden yapılan hesaplamada ise taksit tutarı 638,75 TL ve toplam tutar 22.944,89 TL şeklinde hesaplanmıştır.

Geçtiğimiz yıl başlayan koronavirüs pandemisinin olumsuz ekonomik etkilerinden sıyrılamayan ülkemiz de kredi kullanım oranları her geçen gün artmaktadır. Acil ödemeleri için nakit ihtiyacı duyan vatandaşlarımız her gün bankaların yolunu tutuyorlar. QNB Finansbank 15.000 TL borç kapatma kredisine başvuru yapmak isteyen okurlarımız ise bankanın internet bankacılığı, mobil uygulaması, müşteri hizmetleri kanalı veya şubeler üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.