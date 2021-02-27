PTT kimlikle 10 bin TL kredi başvurusu başladı! On bin TL kredi kampanyası

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için PTT, yeni bir kredi kampanyası duyurdu. 10000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notu düşük olsa bile PTT üzerinden kredi onayı alabilecekler. Ptt üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin eğer on bin TL'ye kadar onay almak gibi bir niyetleri varsa, daha önceki banka, çalışmalarında sıkıntı yaşamamış olmaları gerekiyor. Kredi notunuz düşük olsa bile diğer bankalarda, icralık bir durumunuz varsa, kredi onayı alamazsınız. Sizlerde eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kimlikle birlikte PTT üzerinden 10000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca yapacağınız bu kredi başvuruları da banka şubesine gitmeden de kredi kullanmanız mümkündür. Şimdi sizlere bu krediyle ilgili detayları anlatalım.

PTT kimlikle 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ptt kurumu üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, direk, PTT üzerinden kredi onayı almayacaksınız. Bu kurumun anlaşmış olduğu bankalar üzerinden PTT aracılığıyla sizlere kredi verilecektir. PTT üzerinden en çok kredi veren bankalar bu aktif Bank ve İNG Bank'tır. Sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. PTT üzerinden kimlikle kredi kalacak kişilerin düşük kredi notu olsa bile onay olacağını söylemek istiyoruz. Ptt kimlikle 10 bin TL kredi başvurusu yapmak isteyenler isterse, PTT şubelerinden, isterse de PTT şubelerine gitmeden kredi başvurusunu yapabiliyor.

Ptt Aktif Bank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ptt Aktif Bank üzerinden kredileri iki çeşit yöntemle vermektedir. Birincisi emeklilere, ikincisi ise çalışan müşterilerdir. Emekli olan kişilere PTT üzerinden kredi almak istiyorsanız, emekli maaşınızın PTT de olması gerekiyor. Emekli maaşınız eğer PTT üzerinde ise PTT şubelerine giderek hemen kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Emekli olan kişiler eğer PTT üzerinden emekli maaş almıyorsa vereceğimiz diğer yöntemler ile birlikte mesaj atarak veya internet üzerinden başvuru yaparak, kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor.

Ptt Aktif Bank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankaya gitmeden başvuru yapmak istiyorsa, cep telefonlarından bir mesaj atabilirler. Bunun için kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderin. Mesaj gönderdikten 5 dakika sonra sizlere kredi sonucu gelecektir, kredi sonucu onay alan kişiler onbin tele kredilerine hemen adreslerinde kullanabilirler. www.nkolaykredi.com.tr adresinden de başvuru yapabilirsiniz.

Ptt ING Bank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ptt kurumu üzerinden kredi veren bir diğer banka ING Bank olmaktadır. İNG Bank üzerinden PTT aracılığıyla kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kimliğinizle birlikte en yakın PTT şubesine gidebilirsiniz. Ptt şubesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte sizlere hemen sonuç görülür ve onaylanan kredinizi hemen PTT gişelerinden kullanabilirsiniz. Alacağınız 10 bin TL kredilerde 3 ay erteleme ve 36 ay vade ile ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.