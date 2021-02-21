PTT Ev Ekonomisine Destek İçin Geliyor! 1300 TL Destek Ödemesi Yapılacak Başvuruları Kaçırmayın

PTT’den gelen açıklamaya göre vatandaşlar ev ekonomilerinin korona virüsün etkileri sebebi ile ekonomik durumlarının düzensizliğinden şikayetçi durumda. Devlet vatandaşların şikayetlerine kulak vererek mağdur olmamalarına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha katmaya hazırlanıyor. Peki 1300 Türk lirası aile bütçesi yardımından nasıl faydalanılır? Aile bütçesi yardımına nasıl başvurulur en çok merak edilen bir diğer soru bunun yanında vatandaşlar 1300 Türk lirası yardımdan kimler faydalanabilir ve Şartlar Neler diye de soruyor. Tüm soruların cevabı haberimizin devamında!

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan korona virüs salgını için durum Türkiye’de de çok farklı değil. Her ülke gibi pandemi durumu öncelikli olarak sağlık kanadından darbe vurmuş olsa da tüm dünya ekonomilerinde yaşanan benzer durum ülkemiz ekonomisinde de dalgalanmalara sebep olmuş durumda. Yaşanan bu ekonomik dalgalanmalar vatandaşımızı da olumsuz olarak etkilemiş durumda. Böyle durumlarda ise vatandaşımız haklı olarak devletten yanlarında olmasını bekliyor. Devletimiz ise vatandaşlarımızın bu zor günlerde kendisine olan yardım çağrısına kulak vermekte asla gecikmiyor. Vatandaşlar da ihtiyaç durumunda oldukları için başvuru sürecini yakından takip ederek üstlerine düşen görevleri hızlıca tamamlıyor. Başvurularda rekor kırılıyor. Bu nedenle destek ödemelerinin yapılması süreci oldukça hızlı gerçekleşiyor. Devlet ihtiyaçlara oldukça hızlı şekilde cevap vermeye çalışırken bazı destek ödemelerine vatandaşlar tarafından oldukça yüksek sayıda talep geliyor. Böyle bir durumda bile devlet en fazla 1 hafta gecikme ile vatandaşlara başvuruda bulundukları destek ödemelerini gerçekleştirerek mağduriyet oluşturmamaya gayret ediyor.

1300 TL Yardımdan Kimler Faydalanabilir?

Devlet doğum ödemesi kapsamında anne olan kadın vatandaşlarımıza destekte bulunuyor. Toplamda 3 çocuğu olan bir anne 1300 Türk lirasına kadar destek ödemesi alabiliyor. 2015 yılı ve sonrasında doğum yapan anneler destek ödemesine başvuruda bulunabiliyor. Başvuru yapan annenin sigortası olması destek ödemesi alabilmesi için ön koşul olarak belirlenmiş. Anne sigortalı değilse bile babanın sigortalı olması durumunda destek ödemesi alınabiliyor. Devlet anne olan vatandaşlara bir sene boyunca ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL 3. ve sonrasındaki çocuklar için ise 600 TL destek ödemesi yapacak. Doğum destekten faydalanabilmek için vatandaşlık ve sigorta şartı bulunuyor.