PTT Emekliye SMS ile 80.000 TL Kefilsiz Şartsız Koşulsuz İhtiyaç Kredisi Veriyor

PTT üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımıza şartsız koşuluz ihtiyaç kredisi dönemi başlatıldı. Pandemi sürecinde uyguladığı düşük faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlarımızın yoğun başvuru yaptığı PTT kredisi, 2021 yılında güncellenen faiz oranlarıyla birlikte yeniden devreye alındı. Üstelik yenilenen kampanyalarla birlikte 4 adet olan kredi kampanyasının sayısı 5'e çıkartıldı. Bunlar; PTT'den emekli kredisi, PTT içi birleştirme kredisi, SMS ile PTT'den emekli kredisi, Borç transfer kredisi, PTT'den Aktif Bank ihtiyaç kredisi şeklindedir. Yeni kampanya dahilinde sicili bozuk olan, özel bankalardan kredi alamayan emekliler içinde müjdeli haber verildi. Kefilsiz, şartsız koşulsuz 80.000 TL ihtiyaç kredisi veriliyor! Kampanyanın detaylarını hep birlikte inceleyelim:

PTT 80.000 TL EMEKLİ KREDİSİ

PTT ve Aktifbank arasında yapılan anlaşmayla birlikte vatandaşlarımız kredi başvurularını en yakın PTT şubesi üzerinden gerçekleştirebilirler. İhtiyaçlarını değil, borçlarını ertele sloganıyla yola çıkan kredi kampanyasında, acil nakit ihtiyacı olan emeklilere 80.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi veriliyor. Kredi açıklamasında yer alan kefilsiz, şartsız koşulsuz ifadesiyle birlikte özel bankalardan kredi kullanamayan emekliler rahat bir nefes alabilecekler! Emekliye kolay kredi veren PTT, ne yazık ki 2021 faiz oranlarıyla emeklileri üzdü. 36 ay vadeli 80 bin TL ihtiyaç kredisi için %2.69 faiz oranları uygulanmaktadır. Bu oranlara göre aylık taksit tutarı 3.790 TL, geri ödenecek toplam tutar ise 136.440 TL'dir. Şiddetle belirtmemiz gerekir ki, bu faiz oranları diğer bankalara göre oldukça yüksek durumda.

SMS İLE 80.000 TL KREDİ

Sadece emeklilere değil tüm vatandaşlarımıza sunulan birleştirme kredisiyle birlikte diğer bankalarda bulunan borçlarınızı tek bir çatı altında toplayabilirsiniz. Birleştirme kredisi için de vatandaşlarımıza sunulan üst limit 80.000 TL ve faiz oranı %2,69 şeklindedir.

Maaşını PTT üzerinden alan emekliler için düzenlenmiş yeni kampanya kapsamında SMS ile başvuru imkanı sunuluyor. En yakın PTT şubesine gitmeye gerek kalmadan SMS yoluyla kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için EMEKLI boşluk TC Kimlik Numaranız yazarak 3050'ye kısa mesaj gönderebilir anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 80.000 lira üst limitli kredi için faiz oranları yine aynıdır.

Acil Nakit İhtiyacı Olana 30 Bin TL

Aktifbank kampanyalarından birtanesi de acil nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza anında 30.000 TL ihtiyaç kredisi. 36 ay vadeli bu kampanya dahilinde vatandaşlarımız başvurularını en yakın PTT şubesi aracılığıyla yapabilirler. Faiz oranları ise %1.99'dan başlayarak %2.19, %2.49 ve %2.79 olacak şekilde değişiyor. Kredi başvurusu yapmadan önce mutlaka faiz oranlarını teyit ediniz.