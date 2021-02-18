PTT'den Anında Onaylı Herkese 5 Bin TL Kredi Fırsatı Başladı! İşte Başvuru İçin Yapmanız Gerekenler

Pandemi sebebi ile yaşadığımız bu zorlu günlerde devletimiz tüm imkanları ile vatandaşlarımızın ekonomik olarak sıkıntı çekmesini önlemeye gayret gösteriyor. PTT de bu durumda üzerine düşenden fazlasını yapmak için kolları sıvamış durumda. Vatandaşlar gerek özel gerek kamu bankaları olsun ihtiyaç kredileri konusunda kendilerine yardımcı olabilecek kurumlardan bir umut ışığı beklerken çare PTT’den geldi. Açıklanan detaylara göre başvuru sırasında yalnızca bir şartı yerine getirmesi karşılığında başvuran herkese 5 bin Türk Lirası kredi kullanma seçeneği sunuluyor. Peki PTT’den 5 bin Türk Lirası kredi kullanabilmek için gereken şart nedir? Detaylar haberimizin devamında.

PTT vatandaşlarımıza ekonomik olarak sıkıntılı olan bu zamanlarda destek olmak için seferber olmuş durumda. Son gelen müjdeli habere göre başvuran herkese yalnızca tek bir şartı karşılamaları durumunda 5 bin Türk Lirası kredi kullanma seçeneği sunulacak. Peki kredi kampanyası dahilinde 5 bin Türk Lirası kredi kullanabilmek için gerekli şart nedir?

Koronavirüs salgını sebebi ile ekonomik olarak çalkantılı olduğumuz bir süreçte bankalar tarafından destekleyici kredi paketleri açıklanmaya devam ederken bu kervana PTT bank da katıldı. PTT Bank başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük ve 75 yaşından küçük olmalarını ön koşul olarak belirlemiş durumda. Başvuracak olan vatandaşların kredi notlarının bir önemi bulunmuyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar PTT ile anlaşmalı bankalardan anında 5 bin Türk Lirası kredi kullanabilecekler. PTT’nin anlaşmalı olduğu bankaların çoğu PTT’nin onaylaması durumunda anında kredi kullanma seçeneği sunuyor. PTT ile anlaşması bulunan ve kredi kampanyası kapsamında olan bankalardan ING Bank ise 5 bin Türk Lirası kredi kampanyasından faydalanabilinmesi için 18 yaşından büyük ve 75 yaşından küçük olmaya ek 1100 ve üzerinde kredi notuna sahip olmayı ek koşul olarak belirtiyor.