Piyasanın En Düşük Faiz Oranı Burada! Faizler %1.30 Altına İndi

Vatandaşlarımız yükselen faiz oranlarından oldukça şikâyetçi. Uzun zamandır da tekrar faizlerin ne zaman düşeceğiyle ilgili sorular soruyorlardı. Fakat Merkez Bankası sıkılaştırma politikalarına devam etmede kararlı oldukça faizlerin düşmesi de oldukça zor. Sadece bankalar tarafından uygun oranlarda kampanyalar yapılabilir. Fakat bu durumda vatandaşların faizden ve krediden uzak durmasına neden oldu. Hal böyle olunca da bankalar müşteri çekebilmek adına yeni kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu bankalardansa en düşük faiz oranına sahip olan QNB Finansbank. İşte bankanın yeni ve son güncel faiz oranları!

QNB Finansbank ihtiyaç kredisinde büyük bir indirime gitti. Faiz oranları %2 bandına kadar yükselmişti. Yaşanan bu indirim ile birlikte banka faiz oranlarını %1,30 bandının altına düşürdü. Banka şubat ayında ise bu kampanyasına devam edeceğini açıkladı. İşte sizler için bizde piyasadaki en düşük faiz oranına ait kampanyayı tüm ayrıntıları ile yazdık. Detaylar haberimizde.

Ocak ayının son günlerine geldiğimiz dönemde QNB Finansbank piyasadaki en düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisini açıkladı.

Birçok banka ihtiyaç kredilerinde yüksek faiz oranları sunuyor hatta hal öyle bir hale geldi ki %2 faiz bandı aşılmak üzere. Fakat banka yeni kampanyasıyla birlikte şubat ayına girmeden hemen önce faiz indirimine yöneldi. Banka müşterilerine kredi kullanımlarını sadece %1,33 faiz oranlarından vermeye başladı. Banka şu an ise müşterilerine %1,29 faiz oranında kredi vererek piyasadaki en düşük faiz oranını sundu.

QNB FİNANSBANK YENİ KREDİ FAİZ ORANI

QNB Finansbank tarafından verilen ihtiyaç kredisi oldukça düşük faizli. Fakat limit sınırı bulunmakta.

KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

Bankadan bu krediyi alabilmek için vatandaşlarımız kredi notlarını sıfır ya da ekside olmaması gerekiyor.

Yine aylık gelir durumlarının da kredi masraflarını karşılayacak kadar yüksek olması da diğer bir seçenek. (Aylık taksitler maaşınızın yarısından fazla olamaz)

Ayrıca vatandaşlarımız en fazla 75 bin Türk lirasına kadar kredi alabilirler.

Bu limiti yetersiz görenler ise yine şubeden yapacakları başvurularla üst limit talep edebilirler.

Düşük Faiz için Yüksek Kredi Notu

Bankanın sunduğu %,29 faiz oranında ise en başta kredi puanı yüksek olan vatandaşlarımız yararlanacak. Eğer vatandaşlarımız kredi notu düşükse verilecek faiz oranı da yükselebilir. Yani kredi notları da burada temel anahtar.

ÖDEME PLANI

Vatandaşlarımız eğer %1,29 faiz oranından 36 ay vade ile kredi kullanmak isterlerse aylık taksitleri 546 Türk lirası olacak. Toplam geri ödemeleri de 19 bin 678 Türk lirası olacak.