Piyasadaki En Düşük Konut Kredisi Fırsatı Burada!

Ev almak isteyen vatandaşlarımızın yükselen ev fiyatları nedeniyle her zamankinden daha çok krediye yöneliyor. Fakat kredi faz oranlarında oldukça yüksek.

2020 yazında tarihi düşüş yaşayan kredi faiz oranları sonbahar dönemiyle kademeli olarak yükseltilmeye başlanmıştı. Yüksek faiz kredileri de vatandaşlarımızın cebini oldukça zorlamakta. Bu sebeple vatandaşlarımız kredi çekerken en uygun faiz oranından yararlanmak istiyor.

Kampanyaları takip ediyor ve fırsatları değerlendiriyor. Bizde sizler için piyasadaki en düşük konut kredisini veren özel bankayı yazdık. Piyasadaki en düşük konut kredisini şu an özel bankalar içerisinde ING Bank vermekte. Ülkemizde uzun yıllardan beri hizmet veren ING Bank uluslararası oldukça köklü bir kuruluştur.

ING Bank şimdide müşterilerine ikin ev alımlarında en düşük faiz oranını sağlayan banka olarak ön olana çıkıyor. En düşük maliyetli krediyi arayanlar buraya!

Ocak ayında sunduğu 120 ay vadeli konut kredisi kampanyası oldukça uygun! Kredi çekerek ev almayı düşünen her vatandaşımızın bir kez göz atması gerekiyor.

Devlet bankaları konut kredilerini son faiz güncellemelerinde sonra %1,50 bandına çıkardı. O yüzden ING Bank tarafından sunulan bu konut kredisi faiz oranı oldukça cazip hale geliyor.

İNG BANK'TAN %1,36 KREDİ

ING Bank öte yandan vatandaşlarımız konut kredisi kullanımlarında %1,36 oranı ile finansman desteği sunuyor. Bankanın sunduğu kampanyanın en güzel yanlarından biri ise kredi faiz oranınız vadenizden etkilenmiyor. İster kısa ister uzun vade seçeneklerinden yararlanın faiz oranınız sabit kalıyor.

Ayrıca eğer uzun vadeli ödeme planlarından yararlanmak isterseniz banka size özel plan hazırlıyor.

İsterseniz ödeme planınız her ay sabi taksitli oluşturabilir ya da 3 aylık ödemelerle de yapabilirsiniz. Ara ödemeli ya da balon ödeme gibi seçenekler de cabası.

Yine bank vatandaşlarını azalan ya da artan taksitli gibi seçenekler de sunuyor.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Ülkemizde konut fiyatları yükseldikçe bankalardan almak zorunda olduğumuz finansman desteği de yükseliyor. Bu yüzden banka vatandaşlarınız ekspertiz değerinin %80’ine kadar da finansman desteği sunuyor.

Bizde sizler için örnek bir ödeme tablosu hazırladık.

200 bin Türk lirası konut kredisi başvurularımız da eğer vatandaşlarımız 120 ay vade kullanmak isterlerse %1,36 faiz oranı ile aylık ödemeleri 2 bin 542 Türk lirası olmakta. Toplam geri ödeme tutarı ise 305 bin 132 Türk lirası.