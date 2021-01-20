Piyasadaki En Düşük Faiz Oranları! 10 Yıla Kadar Vade Seçeneği!

Hep hayal ettikleri eve sahip olmak isteyen vatandaşların daha fazla beklemesine gerek kalmayacak! Yapı Kredi'den 120 ay vadeli konut kredisi!

Yapıkredi Bankası ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini bir an önce gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için uygun faiz oranı ve 10 yıla kadar vade seçeneği ile konut kredisi kullanma imkânı sunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen tüm vatandaşlar şu anda başvuruda bulunabilirler.

Yapı Kredi Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konut kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Yapıkredi Bankası internet sitesinde yer alan HEMEN BAŞVUR butonuna tıklayarak, Yapı kredi Mobil uygulaması veya Bireysel İnternet Bankacılığı uygulaması aracılığı ile krediler sekmesinde bulunan konut kredisi seçeneğini tıklayıp gerekli adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilirler. Dileyen banka müşterileri aynı zamanda konut kredisi başvurularını kendilerine en yakın şubeyi ziyaret ederek de yapabilirler.

Yapıkredi İnternet Bankacılığı internet sitesi veya cep telefonu uygulaması aracılığı ile başvuru yapmak isteyen banka müşterileri giriş yapmak amacı ile T.C. Kimlik numarası veya kullanıcı kodlarını kullanabilirler. Şifresini bilmeyen veya unutmuş olan müşteriler ise Şifre Al / Şifremi Unuttum bölümünden şifrelerine ulaşabilirler.

Kredi Maliyetleri Neler?

60 Ay vadeli 100 bin Türk lirası konut kredisini yüzde 1,46 faiz oranı ile kullanacak olan bir müşterinin ayda ödemesi gereken taksit tutarı 2506,82TL. Bu kredinin yıllık maliyet oranı ise yüzde 19,0605. Toplamda geri ödenecek miktar ise masraflar hariç 150,409.2 Türk lirası

120 Ay vadeli 100 bin Türk lirası konut kredisini yüzde 1,45 faiz oranı ile kullanacak olan bir müşterinin ayda ödemesi gereken taksit tutarı 1763,40 TL. Bu kredinin yıllık maliyet oranı ise yüzde 18,8590. Toplamda geri ödenecek miktar ise masraflar hariç 211,608 Türk lirası.

Bu konut kredilerinden faydalanmak isteyen vatandaşların aynı zamanda 500 TL kredi tahsis ücreti, 875 TL ekspertiz bedeli ve 325 TL ipotek ücreti olmak üzere toplamda 1700 TL masraf ödemesi yapmaları gerekmektedir.

Daha fazla örnek ödeme planı ve seçeneklerine ulaşmak isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Bankası internet sitesi üzerinden ulaşabilecekleri konut kredisi hesaplama aracını kullanabilirler.