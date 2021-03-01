Özel Bankalar tamam! 3 6 Ay Kredi Erteleme Kampanyası duyurdular! Kamu bankaları talimat bekliyor

Günlerdir beklenen Kredi erteleme işlemleri başladı! Mart ayı itibariyle hem geçtiğimiz yıl hem Kasım ayında yapılan yapılandırmaların ilk taksidi geldi! Borcu olan tüm vatandaşlar gelecek kredi erteleme haberini beklemeye başlamıştı! Ancak vatandaşı kızdıran haber sabah saatlerinde geldi! 8 Banka Kredi erteleme işlemlerini yaparken, kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi erteleme yapmıyor. Ziraat Bankası özel olarak kredi erteleme işlemleri herkese değil özel vatandaşlara yaparken ödemekte zorlanan vatandaşlara destek vermiyor!

Vatandaş isyan ediyor!

Tüm özel bankalar kredilerini 3 ve 6 ay ertelerken kamu bankaları sabah saatlerinden itibaren vatandaşın kredi erteleme taleplerine cep vermiyor. İşini düzeltenler Faizlerden kurtulmak için ödeme yapmak isterken ödeyemeyenelr yapılandırmak için bankalardan haber bekliyor. İlk gelen bilgilere göre Vakıfbank ve Halkbank telefonlara dahi çıkmazken Ziraat Bankası müşteriye özel erteleme talepleri sunuyor. Ancak Erdoğan gün içerisinde son bir defa kredi borçlarına erteleme gelecek müjdesini verecek! Kredi erteleme işlemleri yapan bu 8 banka takdir topladı!

Kredi erteleme hangi bankalar yapıyor?

1- QNB Finansbank

2- Denizbank

3- TEB

4- Garanti Bankası

5- İş Bankası

6- Akbank

7- Yapı Kredi

8- İNG Bank

QNB, Denizbank, TEB, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kedi ve İNG Bank kredi erteleme müjdesi!

Pandemi döneminde geçerli olmak şartıyla, Mart 2020 yılından, Şubat 2021 kadar çekilen krediler için bankalar kredi erteleme yapıyor! İlk olarak QNB, Denizbank, TEB, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kedi ve İNG Bank sabah saatlerinden itibaren kredi erteleme işlemlerine başladı! 12 aylık geçen sürede QNB, Denizbank, TEB, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kedi ve İNG Bank kredi erteleme işlemlerini başlattı!

Faizsiz erteleme talimat bekliyor!

Bankalarda bugün itibariyle kredi erteletmek isteyen vatandaşlara kötü haber gelebilir! O kötü haber ise Kredi erteletmek değil, Faizsiz Kredi erteletme yasalaşırsa vatandaşlar o haklarından faydalanamayacak. Bu sebeple Faizsiz erteleme için şu an hiç ertelemeye bulaşmamak bir nebze iyi olabilir! Ancak yine bir çok vatandaş, sabah saatlerinden itibaren QNB, Denizbank, TEB, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kedi ve İNG Bank erteleme işlemlerini başlattı!

Talimat bekliyorlar!

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kesin olarak faizsiz kredi erteleme müjdesi gelecek! Şu an için Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi erteleme işlemi yapmıyor! Ancak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gün içerisinde Faizsiz kredi erteleme emri gelebilir! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi erteleyemeyenler üzülmesin, bugün kredi erteleme müjdesi gelebilir!

Kredi çek, ertele, Faiz öde dönemine son!

Devlet bankaları yavaş hareket ederken Özel Bankaların peş peşe ataklarının sebebi de belli! Özel Bankalar gün içerisinde yaptığı kredi erteleme işlemlerinden kredi çek, ertele ve faiz ile erteleme ile ilerliyor ve her erteleme de para kazanıyor. Ancak Hükümetin Pandemi döneminde Faizle ertelenen kredileri bile geri ödeme ihtimali bulunuyor. Bu sebeple gelecek Faizsiz Erteleme imkanına kadar işlem yapılmaması öneriliyor!