ÖTV İndirimi Geliyor! Sıfır ve İkinci El Araçlar ÖTV İndirimi

Ülkemizde salgının çeşitli dönemlerinde;

Sıfır araç bulunmasının zorlaşması,

İkinci el piyasalarında hareketlilik seviyesinin artması,

İkinci el araç rakamlarının sıfır olanlarla rekabet eder hale gelmesi gibi durumlar yaşanmıştır.

Aşı çalışmalarının aktif bir şekilde uygulanmaya başlamasından sonra rakamlar belli ortalamalara geri dönmüştür. Vatandaş bu kez de devlet tarafından ÖTV indirimi haberlerini beklemeye başlamışlardır.

İkinci El Araçlar İçin ÖTV İndirimi

Geçtiğimiz günlerde sıfır araç fiyatlarında %15 oranında bir zam yaşanmıştır. Bu durum ikinci el olan araçlarla sıfır araçlar arasındaki rekabet ölçüsünü artırmıştır. Duruma müdahale eden devlet birimleri ikinci el araç piyasasını yeniden hareketlendirmek adına gerekli adımları atmışlardır. Böylelikle ikinci el araç satın alan vatandaşlar ÖTV indirimi sayesinde daha uygun rakamlarla karşı karşıya kalacaklardır.

İndirimlerin uygulanabilmesi için vatandaşlardan belli teminatlar vermeleri istenmektedir. Haberimizin içeriğinde açıklanacak olan teminatları vermeyenler için hali hazırda olan ÖTV indiriminden istifade edilmesi mümkün olmayacaktır. Teminat süreleri de elde edilen indirim oranının değişmesini sağlamaktadır.

Satmama Sözü Verin ÖTV İndirimini Alın

Aracını 2 yıl satmama taahhüdü verenlere %30 oranında,

Aracını 3 yıl satmama taahhüdü verenlere %40 oranında,

Aracını 4 yıl satmama taahhüdü verenlere %50 oranında,

Aracını 5 yıl satmama taahhüdü verenlere ise %70 oranında ÖTV indirimi uygulanacaktır.

haberlerinden sonra konunun içeriği hakkında açıklamalar araştırılmaya başlamıştır. Sizler için toplamış olduğumuz araştırma sonuçlarında ikinci el araçlar için geçerli olan ÖTV indiriminde satmama şartı olduğu yer almaktadır. Şartın süresi ise alınacak olan indirim oranının güncellenmesini sağlamaktadır. Üstelik sıradan vatandaş da esnaf da kampanyadan istifade edebilmektedir. Resmi olarak açılanan şartlarda;

Yapılan çalışmalar çerçevesinde araç piyasasında istenen hareketliliğin yeniden sağlanması beklenmektedir.

Sıfır Araçlar İçin İndirim Çalışması Var Mı?

Elde edilen haberler ikinci el araçlarda ÖTV indirimi sonuçlarının çıkmasını sağlamıştır. Pek çok vatandaş ikinci el araç tercih ettiği için indirim haberleri büyük bir sevinç ile karşılanmıştır. Üstelik haberlerden sonra şimdiden araç piyasasında bir canlılık geldiği tespitleri de yapılmıştır.

Otomobil tutkunlarının bir bölümü halen sıfır araçlar satın almak istemektedir. Ancak sıfır araçlardaki ÖTV oranları araç alımında bir adım geri gidilmesine neden olmaktadır. Peki sıfır araçlar için de bir ÖTV indirimi gelecek mi? Sorunun yanıtı için resmi kurum ve kuruluşlardan bir açıklama gelmesi beklenmektedir. Fakat halen net bir açıklama gelmiş değildir. Buna karşın kurumlara gönderilen taleplerin bir çalışma başlatılmasını sağlayacak düzeyde olduğu zannedilmektedir.

Otomotiv Sektöründe Fiyatlar Nasıl?

Hayal ettikleri araçları almak isteyenler otomotiv piyasasındaki rakamları yakından takip etmektedir. Öncelikle rakamlar halen pandemi öncesi haline dönmüş değildir. Bu durum sadece ülkemiz için geçerli bir durum da değildir. Covid-19 tüm dünya ekonomilerini olumsuz olarak etkilemiştir. Ancak rakamlar salgının ilk dönemine kıyasla daha aşağılara çekilmiştir.

Vatandaşların hangi tür araçları temin etmek istedikleri rakamların değişmesine neden olmaktadır. aynı şekilde ödeme şekilleri de rakamları değiştirmektedir. Siz de en uygun rakamlar için birden çok satış merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. İkinci el araçlarda geçerli olan ÖTV indiriminden sonra var olan rakamların daha da aşağı düşmesi garantilenmiştir. Böylelikle piyasada hareketli günler başlamıştır.