Otomobil Fiyatlarında Düşüş Başladı! İşte Piyasadaki Son Durum

İkinci el otomobil fiyatları da sıfır km araç fiyatları da salgının zirve yaptığı günlerde yakaladığı hızlı yükseliş trendini kazandığı hızda düşmeye başladı. Peki 2021 yılında otomobil sektörü ve fiyatlar nasıl seyredecek? Detaylar haberin devamında.

Salgın hastalığın patlak verdiği ve hızlı bir şekilde bulaşmaya ve can almaya başladığı zirve periyodunda vatandaşlar kendilerine de korona virüsü bulaşmasından korkuları sebebi ile birbirlerinden mümkün olduğunca uzak durmaya gayret gösterdiler.

Bu kapsamda imkânı olan vatandaşlar toplu taşımadan uzak durabilmek amacı ile şahsi araçlar edinme yoluna başvurdular. Fakat bu durum aynı zamanda otomobil üretiminin de durma noktasına gelmesi ile birlikte yoğunlaşan taleplerin karşılanamaması sonucuna neden oldu. Bu nedenle vatandaşlar ellerinde bulunan otomobillere olan talebin yükseldiğinin farkına vardıklarında araçlarının fiyatlarını arttırmaya karar vermişlerdi. Hatta sıfırının mevcut olmaması ikinci el otomobillerin güncel sıfır km araç fiyatlarından daha yüksek fiyatlara satışa sunulmasına bile yol açmıştı.

Bu süreçte bazı otomobillerin piyasa değerlerinde yüzde 300 oranına yakın artış yaşandı. Ancak bu hızlı yükseliş firmaların otomobil üretimlerini yeniden hızlandırmaya ve normalleşme sürecine gitmeleri ile birlikte stoklar yenilenmesi ile son bulmaya yaklaşmıştı. Geçtiğimiz yılın son aylarında ise sıfır otomobillerde yapılan kampanyalı satışlar ile olağanüstü yükseliş çizgisi yerini bir düşüş eğilimine bıraktı.

Otomobil Fiyatlarında Yüzde 35 Düşüş!

Otomobil alım satımı ile geçimlerini sürdüren galerici esnaflar araçlara olan talebin, döviz kurlarının ve kıymetli madenlerin fiyatlarının aynı anda yükselişinin otomobil piyasasını olağanüstü bir değerlenme eğilimine yönelttiğini belirtiyorlar. An itibari ile ise işlerin tam tersi yönde geliştiğini, araç stoklarının arttığını ve sıfır kilometre otomobil fiyatlarında yapılan indirimler ile ikinci el otomobil fiyatlarında da gerilemenin başladığı belirtildi. Nisan ayına doğru otomobillere olan talebin yükselişe geçeceğini ve bu anlamda fiyatlarda tekrar artış gözlemlenebileceğini, an itibari ile 2020 model otomobil alma imkanı olanların fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini, 2021 model otomobillerin daha yüksek liste fiyatlarına sahip olacaklarını ilettiler.

İkinci El Piyasası Neden Yavaş?

İkinci el otomobil alım satımlarında yaşanan durgunluk döneminin ise vatandaşların hafta içi çalışmak durumunda olduklarını, hafta sonları ise sokağa çıkma yasağı sebebi ile otomobil incelemeye gitme fırsatı bulamadıklarından kaynaklandığı düşünülüyor. Galerici esnafı aynı zamanda Mart ayına kadar fırsatları değerlendirmenin yatırım açısından mantıklı olacağını, Nisan ayı sonrasında yaşanacak olan talep artışı nedeni ile uygun fiyatlı araç satın almanın mümkün olmayacağını belirtti.