Otomobil Fiyatları Sonunda Düşmeye Başladı! İkinci El Piyasası Son Durum

İkinci el otomobil piyasası tekrardan hareketlenmeye başladı! Korona virüs salgını, dolar, enflasyon ve kış derken hem fiyatlar çok yükselmiş hem de ikinci el araçlara gelen talep düşmüştü. Vatandaşlar ne araç alır ne de satar olmuştu. Fakat yaz aylarının yaklaşması ve doların düşmesiyle birlikte tekrardan ikinci el araç piyasası hareketlenmeye başladı. Vatandaşlar ise araç almanın ya da satmanın zamanı mı diye merak ediyor? peki piyasanın uzmanları ne diyor araçlar da yaşanan bu düşüş devam edecek mi? İşte sektörün ileri gelenlerinden gelen açıklamalar ve son dakika araba piyasası güncel durum haberimizde.

Havaların ısınması ve karantina önlemlerinin gevşetilecek olduğuna dair sinyal verilince araba piyasasında da hareketlenme başladı. Fakat fiyatlar özellikle de 2020 yılında oldukça el yakmıştı.

Ateş pahası gibi olan araç piyasası 2021 yılına ise düşüşle başladı. Yeni model araçların çıkması ve tedarik zincirindeki çarkların tekrar dönmesiyle birlikte ikinci ele olan talep de düşüş yaşandı. Peki sektörü ne bekliyor fiyatlar nasıl olacak?

İKİNCİ EL OTOMOBİL SEKTÖRÜ CANLANIYOR

Salgın dönemiyle birlikte ikinci el araç fiyatları sıfırını geçer hale gelmişti. İkinci el araç piyasasındaki bu artışın temel nedeniyse pandemi ve etkileri olmuştu. Üretim durmuş bu sayede de ikinci elde ani bir talep patlaması yaşanmıştı. Yine ülkemizdeki dolar kurundaki ani şok etkisi de bu sürecin tuzu biber oldu.

Fakat yeni araçların gelmesi, dolar kurundaki düşüşler ve faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte ikinci el piyasasında da durgunluk ve düşüş başladı. 2021 yılının gelişi ile birlikte fiyatlar tekrar gerilemeye başladı.

FİYATLAR NE OLACAK?

Galericilerden gelen açıklamalara göre ise ikinci el piyasasında haraketlilik başladı bile. Fiyatlar da sabitlenmişken kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte satışlar da artış bekleniyor.

Olumlu hareketlerden bahseden sektör ileri gelenleri de araç fiyatlarının çok yükseldiğinin fakat yine de düşüşün sınırlı olmasını beklediklerini aktardılar.

Anlaşılan o ki bahar döneminin gelişi ve bankaların faiz oranlarına göre tekrardan ikinci el araç piyasasında değişiklikler görecek. Eğer dolar kurunda düşüş devam ederse araçların fiyatlarında düşüş yaşanması da kaçınılmaz olacaktır.