Otomobil ’de Şubat Kampanyaları Devam Ediyor! Şubat 2021 Otomobil Fırsatları

Vatandaşlarımız ikinci el araç fiyatları yükselince sıfır araçlara yöneldiler. Fakat dolar kuru her ne kadar düşüş gösterse de hala yüksek. Bankaların sundukları faiz oranları da yüksek olunca vatandaşlarımız krediye de öyle kolay başvuramıyor. Bu nedenle araç satın almak isteyen herkes yeni duyurulan kampanya ve fırsatlara yöneliyor. Bizde sizler için Şubat 2021 forsalarını ve güncel kampanyaları derledik.

Sizler için güncel otomobil fiyatlarını, hangi markanın sıfır otomobili ne kadardır diye inceledik. Şubat ayı itibariyle ise güncel fiyatlar şu şekilde;

ÖTV ZAMMI + DÖVİZ KURU

Araba fiyatlarının ise yüksek olmasının genel olarak iki sebebi var. Döviz kurunda yaşanan ani artış ve gelen ÖTV zammı. Bu iki temel neden ile araba fiyatları oldukça yüksek. İkinci el araba fiyatlarında da öyle modeller ve fiyatlarla karşılaşıyoruz ki sıfır elini geçmiş durumda.

Salgın dönemiyle birlikte yaz ayınca araba alımlarına hızlı bir yönelim olmuştu. Düşük krediler, dolar kuru etkisi artan enflasyon derken üstüne bir de tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar sonucunda önce sıfır el araçların ardından da ikinci el araçların fiyatları birden tavan yapmıştı.

Bu süreçte ise sıfır otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız fırsatlara yöneldiler. Bizde sizler için Audi, Mercedes, Renault gibi daha birçok markanın son fiyatları yazdık. Sıfır araçlar işte piyasadan bu fiyatlardan satışa çıkarılıyor;

Listemize ise biz 110 bin 900 Türk lirası ile Fiat Eges’dan başlıyoruz. Listemizdeki en pahalı araç ise 373 bin 141 Türk lirası ile Audi A3 Sportback.

Listemizde ikinci sırada yer alan otomobil ise Renault Symbol ve 134 bin 900 Türk lirası.

Üçüncü sırada ise Dacia Sandero gelmekte ve fiyatı 144 bin 900 Türk lirası. Hemen arkasından da Opel Corsa 159.400 TL ile geliyor.

Mitsubishi Space Star fiyatı ise güncel olarak 159 bin 850 Türk lirası. Volkswagen Polo ise 165.900 TL.

166 bin Türk lirasına Toyota Corolla alabilirken 179 bin Türk lirasına da Citroen C Elysee alınabilir.

Peugeot 301 184.000 TL olurken 200 bin bandı altındaki son arabamız ise 185.000 TL ile

Seat Ibiza.

Honda Civic Sedan 220 bin 100 Türk lirası olurken Mercedes A Serisi 347.400 TL. son olarak da 349 bin Türk lirasına Alfa Romeo Giulietta alabilirsiniz.