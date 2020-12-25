Orköy Hayvan Desteği 2021 Şartları Nelerdir?

Köyde yaşayan birçok vatandaşın daha kolay kalkınması adına belirli projeler hazırlığında bulunulmaktadır. Yer alan bu projeler ile köyden şehre göç edilme oranının düşürülmesi, vatandaş desteği gibi konular üzerinde durulmaktadır. Bunların yanı sıra köyde yaşayan kişilerin gelir seviyesini arttırmak, ormanda yer alan fazla baskıyı azaltmak gibi planlar da yer almaktadır.

Köyde yaşayan birçok insan destek amacı ile yayınlanan Orköy Hayvan Desteği Şartları 2021 oldukça popüler konular arasında yer almaktadır. Orköy desteği köylülere 1 yıl sonra ödemeli şekilde verilmektedir. Orköy desteğine belirli başvuru şartları vardır. Bu şartlar ise şöyle sıralanabilir;

Öncelikle mahkeme ya da herhangi bir icralık durumun olmaması gerekmektedir.

Daha sonra adresi kayıtlı olan köy yerinde en az 1 yıl ikamet etmesi, sürekli orada oturduğunu belirtmesi gerekmektedir.

Şehit, gazi, eş durumundan sağlanan belirli öncelik kurallarına uymalı ardından yer alan kuralara katılmalıdır.

Verilen bu krediler ile ekonomik ve sosyal anlamda köylüye her bakımından katkı sağlamaktadır. Yer alan bu ferdi yatırımlar iki kısma bölünmektedir. Sosyal alanda yer alan yardımlar ise dam örtülüğü, kalorifer ve daha benzeri yardımlardır.

Yapılan bu sosyal yardımların yanı sıra ekonomik alanlarda yapılan hayvan desteği gibi alımlarda mevcuttur. Bu alımlar daha çok Orköy Hayvan Desteği Şartları 2021 bazında değerlendirilmektedir.

Orköy Hayvan Desteği Şartları 2021 Nelerdir?

Gündemde yer alan düzenlemeler arasında köylülere de uygun destek planlamaları yapılmaktadır. Yapılan bu planlama doğrultusunda belirli öneriler sunulmuş, gerekli incelemeler ve planlamalar yapılmıştır.

Planlamalar sayesinde hedeflenen amaca ulaşabilmek adına belli başlı sınırlar içerisinde şartlar karşılaştırılmıştır. Yer verilen bu şartların amacı karışıklığı önlemek, adaleti sağlamak ve belirlene planlar doğrultusu üzerine ilerlemek istenilmiştir.

Orköy desteği ile beraber bu şartlar belirlenmiştir. Orköy Hayvan Desteği Şartları 2021 belgesi ile yayımlanan projeler ise şu şekildedir;

Hayvancılık üzerine; süt ve besi sığırcılığı, besi koyunculuk üzerine belirlenen yöntemler,

Fenni arıcılık sistemi, tıbben ve aromatik bazlı bitki yetiştiriciliği işlemleri,

Köyde yaşayan ev hanımları için mikro krediler,

Sera işlemi, meyve yetiştirme ya da bağ işlemesi gibi yer alan belli başlı projelerdir.

Orköy Hayvan Desteği Şartları 2021 arasında belirlenen destekler bunun yanı sıra çiftçilere uygun olacak şekilde temel alınmaktadır. Yer alan bu teşvik edici maddeler ise şöyledir;

Süt sığırcılığı işi yapanlar; 2 baş kültür ırkı seçebilir, beslemek adına yem tohumları, yem ve sigorta primi 6 yıl vadeli olacak şekilde, ilk yıl ödemesiz faizli kredi aşamasından yaralanabilmektedir.

Orköy Hayvan Desteği Şartları 2021 bazında verilen desteklerden birisi süt koyunculuğu; 30 koyun, 1 koç, yem ve sigorta primi sağlamak adına 6 yıl vadeli kredi ilk yıl ödemesiz faiz oranı olmayan kredi gibi seçeneklere başvurabilmektedir.

bazında verilen desteklerden birisi süt koyunculuğu; 30 koyun, 1 koç, yem ve sigorta primi sağlamak adına 6 yıl vadeli kredi ilk yıl ödemesiz faiz oranı olmayan kredi gibi seçeneklere başvurabilmektedir. Besi sığırcılığı yapmak isteyenler için; 10 baş hayvana kadar seçim yapabilir, yem ve sigorta primi için 5 yıl vadeli ilk yıl karşı ödemesiz faizsiz kredi seçeneğinden yaralanabilir.

Besi Koyunculuğu ile uğraşmak isteyenler için; en fazla 50 baş hayvan ve sigorta primi için 6 yıl vadeden oluşan ilk yılı ödemesiz ve faizsiz krediler doğrultusunda şartlar belirlenmiştir.

Bu şartlar doğrultusunda Orköy’ e başvuru yapmak için kurlara katılım sağlamalı, gerekli şartları doğru ve etkin bir biçimde karşılamanız gerekmektedir. Başvuru dönemlerinde istenilen belgeler doğrultusunda başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.