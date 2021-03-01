Öğrencilere Kredi Kartı Veren Bankalar Nelerdir? En Avantajlı Öğrenci Kredi Kartları

Bilindiği üzere hayatın hem en güzel hem de en zor evrelerinden birisi öğrencilik… Gençliğin verdiği enerji ve azimle birçok güzel anı yaşanabilecek bu dönemde genelde şehir dışında okuyan öğrencilerimiz maddi açıdan çok da parlak olmayan bir dönem geçirirler. Bunun sonucunda da pek çok banka kurumu öğrencilere özel çeşitli kampanyalarla öğrenci kredi kartları çıkarmıştır. Genellikle sıfır aidata sahip olan ya da bir başka deyişle aidatsız olan öğrenci kredi kartları, öğrencilere sosyal yaşamda da pek çok destekleyici kampanya sunuyor. Haberimizin devamında 2021 yılında öğrencilere kredi kartı veren bankalardan bahsettik.

Garanti – Bonus Genç Kart

Yıllık kart ücreti almayan kredi kartlarından biri olan Bonus Genç Kart, ekstrenizi ödeyemeyeceğiniz dönemlerde 1 ay erteleme imkanı vermektedir. Bunun yanı sıra harcamalarınızı taksitlendirebilirsiniz.

Vakıfbank – Like Card

Vakıfbank, kredi kartı kullanmak isteyen öğrencilere özel hazırladığı Like Card’la harcamaları taksitlendirme özelliği sunmaktadır. Ancak ne yazık ki yıllık kart ücreti 12 liradır ve ödenmek zorundadır.

Ziraat Bankası – Genç Kart

Türkiye’nin en çok kullanılan kartlarından biri olan Bankkart Genç, hem kredi kartı hem hesap kartıdır. Üniversite öğrencilerinden 5 yıl boyunca kart ücreti alınmaz ve faizsiz masrafsız taksitli alışveriş imkanı tanınır.

TEB – ÜniversiTEB Kart

ÜniversiTEB kartı alan öğrenciler, TEB Bonus Kart ve bonus üyesi olan tüm mağazalarda taksitli alışveriş yapabilir. Üstelik banka her alışverişinizde hesabınıza bonuslar tanımlar ve bu bonuslarla bedava alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca TEB, hesap kullanım ücreti, havale ücreti talep etmemekle birlikte sinema ve tiyatrolarda da yüzde 50 indirim sağlamaktadır.

Akbank – Exi 26 Öğrenci Kartı

Akbank, kredi kartı almak isteyen öğrencilere, 500 lira limitli kredi kartı sağlıyor. Üstelik bu kart sayesinde başvuru yapan kişinin ailesi para transferi yaparken herhangi bir ek ücret ödemeyecek.

Yapı Kredi Bankası – Play Öğrenci Kartı

Yıllık kart ücreti ödemeden, taksitli harcama yapabileceğiniz ve nakit avans çekebileceğiniz bir kart arıyorsanız Play Öğrenci Kartı tam size göre. Bu kredi kartının limiti 1300 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığınız her alışverişte belli miktarda nakit para da kazanabiliyorsunuz.

İş Bankası – İş’te Üniversiteli Kartı

İş Bankası’ndan öğrenci kredi kartı olan öğrenciler kart aidatı ödemez ve her alışverişlerinde maxipuan kazanır. Bunun yanı sıra, bazı mağazalarda indirim imkanı verilir. İş’te Üniversiteli Kartı almak isterseniz SMS aracılığı ile kolayca başvurabilirsiniz.

Yukarıdaki listedeki kartları herhangi bir üniversitede öğrenim görmeye devam eden 18 – 25 yaş arası tüm Türk gençleri kolayca edinebilirler.