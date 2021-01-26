Öğrencilere 400 TL Geri Ödemesiz Burs Veriliyor! Sayılı Gün Kaldı

Ülkemizde öğrenciler için farklı burs kampanyalarına imza atılmaktadır. Burs almak isteyenler başvurularının ardından gelecek y anıtları beklemektedir. Çünkü genel manada burs başvuru onayı için;

Derslerde başarılı olmak,

Maddi durumu yetersiz olmak,

Farklı kurum ve kuruluşlardan burs almamak gibi şartlar aranmaktadır.

Bursun hangi kurum tarafından verildiği de şartların değişim göstermesine neden olabilmektedir. Bazı kurumlar ikametgâh belgesine göre de burs temin edebilmektedir. Aynı şekilde devlet bursları da kendi içerisinde farklı kategorilerde incelenmektedir. Özellikle devlet kredisi temin edecek olan öğrenciler ilerleyen senelerde kredileri geri ödemek zorunda kalmaktadır. Fakat açıklanacak olan burs için herhangi bir geri ödeme talebi gelmeyecektir.

Öğrenciler İçin Geri Ödemesiz Burs!

Öğrenci bursları için belli talep süreleri bulunmaktadır. Bu süreler genellikle okul açılmadan hemen önce sona ermektedir. Böylelikle öğrenciler eğitim hayatlarına maddi sıkıntı yaşamadan başlayabilmektedir. Bahsedilecek olan burs devlet tarafından verilen;

Burs,

Öğrenim kredi sonuçlarının açıklanmasından sonra duyurulmuştur.

Ülkemizde pek çok farklı vakıf, öğrencilerin eğitimine destek olmaktadır. Aylık 400 TL olarak verilecek olan burs da bu vakıflardan birinden temin edilmektedir. Bursu almak isteyen üniversite öğrencilerinin “Hasan Faydasıçok Eğitim Bursu” şeklinde internet araması yapmaları gerekmektedir. Bursun tüm detayları resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştır.

Burstan Kimler Faydalanabilecek?

Not ortalamasının 2,5 ya da üzerinde olması,

Alttan hiç dersin olmaması ya da en çok 2 adet dersin olması kıstasları bulunmaktadır.

Öğrencilerin geri ödemesiz burs alabilmek için belli şartları sağlamaları gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere bursun hangi kurumdan temin edileceği şartların değişmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda resmi internet sitesinden alınan verilernun şartlarının kesinlik kazanmasını sağlamaktadır. Burs için istenen şartlar arasında;

Normal şartlar altında farklı kurumlardan burs alan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Ancak bu kurum böyle bir şart koşmamıştır. Anlaşıldığı üzere hâkli hazırda devam eden bursu olan öğrenciler de ihtiyaçları halinde burs başvurularını iletebilmektedir.

Burs Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Vakıf burs başvurusu için de şartlarda olduğu gibi özel istemler olabilmektedir. Bazı şirketler başvuruların elden yapılmasını isteyebilmektedir. Bu gibi istemlerde öğrenciler kendilerinden talep edilen belgelerle birlikte kurumlara gitmek zorunda kalmaktadır. Ancak yaşanan salgın, burs başvuru sisteminde de güncellemelere gidilmesine neden olmuştur.

Üniversite öğrencilerinin alabilecek olduğu bursun başvuruları online olarak gerçekleştirilmektedir. Bursa başvurmak isteyenler resmi internet sitesine giriş yapmalıdır. Bu alanda öğrenciler, kendilerinden doldurulması beklenen bir form olduğunu göreceklerdir. Burs başvurusunun yetkili merciler tarafından incelenmesi için formun geçerli ve güncel bilgilerle doldurulması lazımdır. Form önemli olduğu için onaylamadan önce muhakkak kontrol edilmelidir.

Burs İçin Belge İstemi Var Mı?

Üniversite öğrencilerine özel olan Hasan Faydasıçok eğitim bursuna başvuru esnasında bazı belgelerin talep edildiği de görülmektedir. Öncelikle bursa gerek vakıf üniversitelerinde gerekse özel üniversitelerde burslu olarak okuyan öğrenciler başvurabilmektedir. Başvuruların online olarak yapılması belge istemi olmadığı anlamına gelmemektedir. Güncel olarak açıklanan ve teslimi zorunlu olan belgeler arasında;

İkametgâh,

Adli sicil kaydı,

Öğrenci belgesi bulunmaktadır.

Burs tamamen geri ödemesiz şekilde verilmektedir. Bu neden yüzünden başvuru yapacak olan kişi sayısının yüksek olması beklenmektedir. Öğrenciler belge eksikliği nedeni ile başvurularının iptal edilmesi ihtimalini ekarte edebilmek için dikkatli olmalıdır. Bu neden yüzünden başvuru adımının acele edilmeden yapılması önemlidir. Kontrollü olarak atılan adımlardan sonra onay tuşuna basan öğrencilerin başvuruları sistem tarafından otomatik şekilde incelemeye alınmaktadır.