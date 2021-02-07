Ödeme Almayan Hemen 600 TL Alabiliyor! PTT'den Ödemenizi Almak için İşte Şartlar

Bu kapsamda sağlanan destekler için başvurular alınmaya devam ediyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sağlanan destek ödemelerinden bir tanesidir. Başvuruda bulunan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler gerçekleştiriliyor. e-Devlet doğum desteği başvuru koşulları çocuk bekleyen bireyler tarafından araştırılıyor. Devlet tarafından vatandaşlara destek olmak adına birçok ödeme gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar başta pandemi sosyal destek ödemesi olmak üzere birçok yardım ve destek ödemesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok alanda yardım ödemeleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu desteklerden bir tanesi de oldukça yoğun başvuru alan doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bireysel bazda ve tek bir seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı verilmektedir.

600 TL'ye Kadar Yardım Gerçekleştiriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek bir kez olacak şekilde birinci çocuk için 300 TL, ikinci doğan çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonra dünyaya gelen çocuklar için de 600 TL doğum yardımı ödemesi gerçekleştiriliyor.

Kamu çalışanlarına ise sözleşmeleri gereğince, kurumlarından aldıkları doğum yardımı miktarı ile yukarıda belirtilen tutarlar arasında bulunan fark ödenmektedir. Kurumlardan aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum yardımı ödemesi gerçekleştirilmez.

Doğum yardımı, T.C. vatandaşları ve Mavi kart sahibi olanlara verilmektedir. Annenin ya da babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı veya Mavi kart sahibi olması gerekiyor. Doğum desteği, 15 Mayıs 2015 yılında ve sonrasında yapılan canlı doğumlar için verilmektedir. Bu tarih öncesinde dünyaya gelen çocuklar için Doğum yardımı gerçekleştirilmez. Fakat ödeme miktarına temel çocuk sırasının belirlenmesinde, diğer bir ifadeyle yeni dünyaya gelen çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun tespitinde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar da sayılmaktadır.

Doğum Yardımı İçin Başvurular

Doğum yardımı başvurusu, canlı doğumun yapılmasının ardından ilgili bulunan nüfus müdürlüğünde doğan çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz bir şekilde doldurulması ve imzalanmasından sonra şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo aracılığıyla yapılmaktadır.

Bu destek için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine gerçekleştirilir. Her ne düzeyde olursa olsun (hizmet alımı aracılığıyla istihdam edilenler de dahil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen içi çalıştığı kuruma başvurmaktadır. Yurtdışında yaşayan vatandaşların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınmaktadır. Yurtdışında hayatını devam ettirenlerin Türkiye'de bulunmaları durumunda ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Doğum Yardımı Ödemeleri Ne Zaman Yapılıyor?

Doğum yardımı ödemeleri gerçekleştirilen başvurunun Doğum Yardımı Sistemine girildiği ayı takip eden ayın içinde hak sahiplerine PTT aracılığıyla verilmektedir.