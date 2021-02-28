O Vatandaşlara Aylık 2 Bin 825 Lira Maaş Bağlanacak! Bakanlıktan alabilirsiniz

Her yıl başında olduğu gibi 2021 yılında da asgari ücrete belirli bir miktarda zam yapıldı. Zammın ardından net asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu açıklandı. Önceki seneye kıyasla yüzde 21.5 oranında artış ve 500 liralık bir zam söz konusu oldu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte devlet tarafından verilen maaşlarda ve sosyal ödeneklerin miktarlarında da değişiklik yapıldı.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından vatandaşlar en düşük ve en yüksek işsizlik maaşlarında da artış yaşanmasını bekliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan Ocak ayına ilişkin işsizlik maaşı ödeme tarihleriyle ve miktarlarıyla ilgili açıklamanın ardından vatandaşlar, 2021 yılında işsizlik maaşı ile ilgili yapılan değişiklikleri araştırmaya başladı. İşte koronavirüs salgını nedeniyle işsizliğin oldukça arttığı bu günlerde vatandaşa adeta can suyu olacak işsizlik ödeneğiyle ilgili açıklanan tüm detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI YÜKSELDİ

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olan kimselere verilen işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük 1168 TL olarak ödeniyordu. 31 Ocak 2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamalarında işsizlik maaşının 2021 Ocak ayı için olan ödemesinin 5 Şubat itibari ile yapılacağı ve 2021 yılı için en düşük işsizlik maaşının 1420 TL olacağı aktarıldı. Ayrıca Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılında 1168 TL, 1389 TL, 2336 TL olan işsizlik maaşlarının 2021 yılında sırasıyla 1420 TL, 1688 TL, 2840 TL’ye yükseltildiğinin de altını çizdi.

Söz konusu kanunda, işsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik ödeneğinin brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olamayacağı ve en yüksek işsizlik ödeneğinin de yine brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Hesaplama sonucunda elde edilen maaştan belirli miktarda damga vergisi de kesilmektedir.

2021 ŞUBAT İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 Ocak ayına ilişkin işsizlik maaşı ödemeleri 5 Şubat tarihinde yapılmıştı. Şubat ayına ilişkin ödemelerin de 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Bir kişinin işsizlik ödeneği alabilmesi için öncelikle kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra hizmet akdi feshedilmeden önce 120 gün hizmet akdine tabi olmuş olması ve son 3 yıl içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik ödeneği ya da diğer adıyla işsizlik maaşı almak için yapmanız gereken tek şey hizmet akdinizin feshi sonrası 30 gün içerisinde İŞKUR birimlerine başvurmanızdır. Başvurular İŞKUR web sayfasından da yapılabilir. Başvuruları şahsen yapmanız gereklidir. Herhangi bir vekaletname kabul edilmemektedir.

İşsizlik maaşı almak için başvuru yapmadan önce iş yapmaya uygun olduğunuzdan emin olmanız gerekmektedir. İŞKUR başvurularından iş arayan statünüz aktif hale getirilir ve uygun bir iş bulunması ve yerleştirilmeniz halinde ödeneğinize son verilir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanırsanız, maaşınız her ayın 5. günü, sistemde IBAN numaranızın kayıtlı olması durumunda dilediğiniz banka hesabınıza yatırılır. Eğer sistemde IBAN kaydınız yoksa TC kimlik numaranızla PTT ve PTTBANK şubelerine giderek maaşınızı çekebilirsiniz.

KAÇ AY İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR?

Kişinin ne kadar süreyle işsizlik maaşı alabileceği işsizlik sigortası priminin ödendiği güne oranlı olarak hesaplanır. Çalışan vatandaş, hizmet akdi feshedilmeden önceki son üç yıl içinde;