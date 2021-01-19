O Kamu Bankasından Önemli Kredi Kampanyası! Düşük Faizli Halkbank Kredi Kampanyası

Korona virüs salgını sürecinde uygulanan kısıtlamalar ve salgının getirdiği sağlık krizi nedeni ile vatandaşlar ekonomik olarak da ciddi sıkıntı yaşıyor. Kısıtlamalar ve yasaklamalar ile birlikte gelirleri düşen milyonlarca vatandaşın ortaya çıkan acil nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak kamu bankaları tarafından birbirinden önemli ve avantajlı kredi kampanyaları düzenleniyor. Bu kampanyalardan birisi de Halkbank tarafından sunulan düşük faizli 50 bin TL kredi kampanyası oldu.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredi Kampanyası

Türkiye’nin en önemli kamu bankalarından Halkbank tarafından açıklanan yeni kredi kampanyası ile pandemi sürecinde vatandaşların sosyal yaşamlarının desteklenmesi hedefleniyor. Bu çerçevede de Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destek Kredi kampanyası olarak açıklanan kredi kampanyası sayesinde vatandaşlar sosyal yaşamlarında önemli bir yenilenme sağlayabiliyor. Bu kredi sayesinde vatandaşların yapacakları beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri gibi eşyalar konusundaki ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilme fırsatını yakalıyor.

Halkbank 50 Bin TL Kredi Başvurusu

Halkbank 50 bin TL kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler için Halkbank tarafından anlaşma sağlanan 100’ü aşkın firmadan yapılacak alışverişler için kullanılabilecek.

Halkbank kredi başvurusu işlemleri vatandaşlar tarafından tüm Halkbank şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilebilecek. Halkbank şubelerinin yanı sıra Halkbank internet bankacılığı üzerinden de Sosyal Hayatı Destek kredi başvurusu yapılabilecek. Sosyal Hayatı Destek paketi kredi başvuru ayrıca SMS üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Düşük Faiz Oranı

Halkbank kredi başvurusu kapsamında vatandaşlar 0.55% oranında faiz ile 50 bin TL kredi kullanabilme hakkına sahip olabilecek. Bununla birlikte seçilecek vade sayısına göre kredi faiz oranı 0.82% seviyesine kadar çıkabiliyor. 60 ay vade ve 6 ay erteleme desteği ile vatandaşlar çok kolay bir şekilde sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını karşılayabilme şansına sahip olabilecek.