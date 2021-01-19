O Kamu Bankasından Önemli Kredi Kampanyası! Düşük Faizli Halkbank Kredi Kampanyası

Korona virüs salgını ile birlikte ekonomik olarak yaşanan zor günlerde bankalar tarafından sunulan kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşlara büyük destek sağlanıyor. Pandemi döneminde özellikle kamu bankaları tarafından verilen düşük faizli kredi kampanyaları sayesinde vatandaşlar gelirlerinin düştüğü bu dönemde acil nakit ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayabiliyor. Bu nedenle de vatandaşlar, Halkbank tarafından 60 ay vade ile sunulan düşük faizli 50 bin TL kredi kampanyasına yoğun bir talep gösteriyor.

O Kamu Bankasından Önemli Kredi Kampanyası! Düşük Faizli Halkbank Kredi Kampanyası

Korona virüs salgını sürecinde uygulanan kısıtlamalar ve salgının getirdiği sağlık krizi nedeni ile vatandaşlar ekonomik olarak da ciddi sıkıntı yaşıyor. Kısıtlamalar ve yasaklamalar ile birlikte gelirleri düşen milyonlarca vatandaşın ortaya çıkan acil nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak kamu bankaları tarafından birbirinden önemli ve avantajlı kredi kampanyaları düzenleniyor. Bu kampanyalardan birisi de Halkbank tarafından sunulan düşük faizli 50 bin TL kredi kampanyası oldu.

Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredi Kampanyası

Türkiye’nin en önemli kamu bankalarından Halkbank tarafından açıklanan yeni kredi kampanyası ile pandemi sürecinde vatandaşların sosyal yaşamlarının desteklenmesi hedefleniyor. Bu çerçevede de Halkbank tarafından Sosyal Hayatı Destek Kredi kampanyası olarak açıklanan kredi kampanyası sayesinde vatandaşlar sosyal yaşamlarında önemli bir yenilenme sağlayabiliyor. Bu kredi sayesinde vatandaşların yapacakları beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri gibi eşyalar konusundaki ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilme fırsatını yakalıyor.

Halkbank 50 bin TL kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler için Halkbank tarafından anlaşma sağlanan 100’ü aşkın firmadan yapılacak alışverişler için kullanılabilecek.

Halkbank 50 Bin TL Kredi Başvurusu

Halkbank kredi başvurusu işlemleri vatandaşlar tarafından tüm Halkbank şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilebilecek. Halkbank şubelerinin yanı sıra Halkbank internet bankacılığı üzerinden de Sosyal Hayatı Destek kredi başvurusu yapılabilecek. Sosyal Hayatı Destek paketi kredi başvuru ayrıca SMS üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Düşük Faiz Oranı

Halkbank kredi başvurusu kapsamında vatandaşlar 0.55% oranında faiz ile 50 bin TL kredi kullanabilme hakkına sahip olabilecek. Bununla birlikte seçilecek vade sayısına göre kredi faiz oranı 0.82% seviyesine kadar çıkabiliyor. 60 ay vade ve 6 ay erteleme desteği ile vatandaşlar çok kolay bir şekilde sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını karşılayabilme şansına sahip olabilecek.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
50
50 - 4 saat Önce

50 bin kredi cekmek istiyorum diger kredilerimi kapatmak adına mümkünmü

Mahmut sayın
Mahmut sayın - 4 saat Önce

Notum 100 bin alabilirmiyim 60 ay taksitle odeyebilirmiyim geri odemen nasıl olut

Kesim kamber
Kesim kamber - 3 saat Önce

15000

Tacettin gözlükcü
Tacettin gözlükcü - 3 saat Önce

5o 000kredi

Resülyeşilyurt
Resülyeşilyurt - 3 saat Önce

İyi

SIRADAKİ HABER
Çukur Hayranlarını Üzecek Bomba Haber! Aliço...
Çukur Hayranlarını Üzecek Bomba Haber! Aliço...
  1. MAGAZİN