O Bankadan Başvuru Yapanlara 20 Bin TL Nakit Desteği! Üstelik Başvuranlar Tam 3 Ay Boyunca Geri Ödeme Yapmıyor

Bankacılık kuruluşları tarafından korona virüs sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara yönelik olarak geri ödeme koşullarında büyük bir uygunluğa sahip olan çok düşük faizli kredi destekleri sağlanmıştı. Bu süreçte öne çıkan bankalardan birisi de Akbank olmuştu. Akbank tarafından yapılan son açıklama da yine milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Akbank 20 bin TL kredi desteğini açıkladı. Üstelik başvuruda bulunanlar Akbank’tan 20 bin TL’ye kadar nakit kredi desteğini 3 ay geri ödemesiz olarak alabiliyor.

Akbank korona virüs döneminde vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Pandemi süreci boyunca sunduğu çok düşük faizli ve uzun vade sayılı ihtiyaç kredisi kampanyaları ile vatandaşın ekonomik olarak destekçisi olmuştu. 2020 biterken korona virüs etkisini kaybetmemiş olduğundan vatandaşın maddi ihtiyaçları da artarak devam ediyor. İşte bu nedenle Akbank tarafından müşterileine yönelik olarak yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı. Akbank 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası ile bu zorlu süreçte vatandaşın rahat olması sağlanıyor. Şimdi başvurunlar ilk kredi taksit ödemesini 3 ay sonra yani Mart ayında gerçekleştiriyor.

Akbank Online İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Akbank telefon şubesi,

Akbank Direkt İnternet,

Akbank Mobil,

Akbank tarafından yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili olarak yapılan son açıklamaya göre başvurular online olarak gerçekleştirilebilecek Akbank müşterisi olan vatandaşlar Akbank şubesine gitmek zorunda kalmadan

Kanalları üzerinden online ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek.

20 Bin TL İhtiyaç Kredisi Detayları Belli Oldu

Akbank tarafından yapılan son açıklamaya göre vatandaşlar başvuruda bulunmaları durumunda tam 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Üstelik vatandaşlar Akbank ihtiyaç kredisinden 20 bin TL’ye kadar kredi kullanımı gerçekleştirebilecek. Akbank 20 bin TL 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyasında müşterilerine 36 ay vade seçeneği sunuyor. Böylelikle vatandaşlar 3 ay sonra başlayan kredi taksit ödemelerinde çok düşük taksit tutarları ile rahat kredi ödeme imkanına kavuşuyor. Akbank kredi başvurusu için gerekli evraklar hazırlanarak, online başvuru yapılabiliyor.