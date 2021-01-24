O Banka Günlük 13 TL Taksitle Kredi Veriyor

Başvuru yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak daha önceden KKB notlarının düzenli olması gerekiyor. Yani daha önceden herhangi bir banka ile başvuru yapacak olan kişinin arasındaki problemler nedeni ile başvurular otomatik olarak reddedilecektir. Bu nedenden ötürü başvuru yapacak olan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir. Şekerbank 13 TL taksitli kredi paketini başlattı ancak sadece belirli kişilere bu krediden kullandırmaktadır. Yani her başvuru yapan bu kredi paketinden yararlanamaz. Siz de yararlanmadan önce öncelikle KKB notunuzun en az 1500 ve üzeri olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

Günlük 13 TL taksitli krediden faydalanabilmek için öncelikle emekli olmak gerekiyor. Emekli olmayan tüm vatandaşlarımız bu kredi paketinden yararlanamaz. Emekli olan vatandaşlarımızın ise bu kredi ile çok daha kolay bir şekilde faydalanabilmesi için geçmiş dönemlerde kredi taksit ödemeleri gecikmeleri gibi durumları yaşamamış olması gerekmektedir. Ayrıca sadece emekli maaşını Şekerbank’tan alan vatandaşlarımız bu kredi fırsatından yararlanabilir. Şekerbank’ın bu efsanevi kredi paketine bu kadar fazla şart getirmesinin ana amacı her zamanki gibi kredi başvurularında çok fazla kredi başvurusu alıp sistemi şişirmemektir. Ayrıca bundan sonra kredi başvuruları sadece fiziksel Şekerbank şubelerinden yapılabilecektir.

GÜNLÜK 13 TL TAKSİTLİ KREDİYİ KİMLER ALABİLİR?

Günlük 13 TL taksit tutarı 10.000 TL 36 ay vade için hesaplanmıştır. Kullandırılan krediden kredi tahsis ücreti alınmamaktadır. Krediye ilişkin yapılacak hayat sigortası primleri kredi kullanan kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişmektedir. Örnek ödeme tablosuna yıllık hayat sigortası ücreti dâhil edilmemiştir. Emekli maaşını Şekerbank’tan alan müşteriler yararlanabilir.

13 TL TAKSİTLİ KREDİ AYRINTILARI

ŞEKERBANK EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şekerbank emekli kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlarımızın TC kimlik belgeleri ile beraber en yakın Şekerbank fiziksel şubelerini ziyaret etmesi gerekmektedir. Şekerbank emekli kredisine mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da telefon bankacılığı gibi ayrıcalıklı bankacılık kanalları ile başvuru yapılamayacağını hatırlatmak isteriz.

TAKSİTLER NE KADAR OLUYOR?

Yukarıda görselde gördüğünüz gibi taksit ödemeleri aylık toplam 375,40 TL oluyor. Bu da günlük hesaplama ile 13 TL’ye denk geliyor. Vatandaşlarımızın çok daha kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapıp alıp ve kullanabileceği Şekerbank emekli kredisinde tüm ayrıntılar yukarıda yer aldığı gibidir. Başvuru yapacak olan ve bu krediye ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın kredi başvurusu yapmadan önce mutlak surette kredi ayrıntılarını iyi incelemesi ve KKB notunun en az 1500 ve üzeri olması gerekmektedir. 1400 altında KKB puanına sahip olan tüm Şekerbank kredi tüketicileri bu krediden faydalanamayacak. Ayrıca sadece Şekerbank üzerinden emekli maaşını alan vatandaşlarımız bu kredi fırsatından yararlanabilecek.