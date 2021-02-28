Normalleşme Sürecinde Büyük bomba! Herkese 1103 TL Ödenecek

Ülkemizde yer alan ve hala kapalı olan dükkanlar bu desteklerden yararlanamazlar. Pandemi sürecinde açılması yasak olan birçok iş yeri vardır. Bu iş yerlerinin büyük bir çoğunluğu ise, kafe ve restoranlardan oluşmaktadır.

Normalleşme Ödeneği Nedir?

Personellerini ücretsiz izine ayırmak zorunda kalan birçok personelin en merak ettiği konulardan bir tanesi de normalleşme ödeneği nedir? Konusudur. Normal olarak çalışmalarını sürdüren personellerin aldığı kısa çalışma ücretleri, aylık olan gün miktarının 30 güne kadar çıkması gerçekleştiğinde, iş veren kişinin ödemesi gereken prim miktarından 1.103 TL mahsuplaşma gerçekleştirilecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yapan Zehra Zümrüt Selçuk normalleşme sayesinde vatandaşların çıkarını korumaya özen gösterileceği bilgisini de vermiştir.

Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı yardımlardan faydalanmak isteyen birçok vatandaş başvurular ne zaman başlıyor? Sorusunu sormaya devam etmektedir. Başvuruların bugün itibariyle açıldığı verilen bilgiler arasındadır. 1 Ağustos tarihinden itibaren uygulanan düzenlemeye bağlı olarak destek başvuruları başlamıştır. Siz de bu yaptırımlardan faydalanmak istiyorsanız, tarihleri kaçırmamanız ve taleplerinizi en kısa süre içerisinde iletmeniz gerekmektedir.

Normalleşme Desteği Ne Kadar Süre Verilecek?

Ağustos ayı ve sonrasında çalışmalarını sürdürmeye devam eden sigortaları kişiler için SGK primlerinin bulunduğu belgelerin tamamı, 1 Eylül ile 26 Eylül aralığında düzenlemeye alınacaktır. Kısa çalışma sürecinin bittiği zaman dilimini takip eden vatandaşların tamamının 3 ay gibi bir süre boyunca prim desteği almaları mümkündür. Bu yaptırımlara göre, kısa çalışmaya devam etmek zorunda kalan ve ücretsiz olmak üzere izine ayrılmak zorunda kalan kişilere, aylık olarak 1103,63 TL gibi bir destek verilecektir. Prim destekleri olarak baz alınan tutarlar ise; iş veren kişilerin SGK kurumuna yatıracağı bütün prim miktarlarından da hesaba da geçirilecektir.

Ülkemizde hala devam etmekte olan pandemi nedeniyle verilen normalleşme desteğinden faydalanma şansı elde eden vatandaşların büyük bir çoğunluğu normalleşme desteği ne kadar süre verilecek? Ve bu destekten yararlanmak için ne yapmalıyız? Sorularını sormaya ve konuya yönelik araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Bakanlık tarafından sağlanan normalleşme desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre tüm sektörleri içine alacak şekilde ya da sektörel bir biçimde 6 aya varan bir süreyle uzatılacağı yönünde olmuştur.

Çalışan kişilerin aldığı ücretlerin, asgari ücret kısmından kesilmesi durumunda sosyal güvenlik kapsamında yatan primlerin işveren ve işçi payları da karşılanacaktır. Bu payları karşılayacak olan kurum ise; İşsizlik Sigortası Fonu olarak belirlenmiştir. Normalleşme desteklerinin, toplamda 12 milyar gibi bir rakama ulaşması da beklentiler arasındadır.

Destekten Yararlanabilmek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir

Destekten yararlanılabilmesi için yapılması gerekenler, işveren tarafından gerçekleşecektir. Destek yararlanmaya hak kazanmış olan işyerleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun kendi adresine girerek, işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu yaptırım, 7252 4447 satılı kanunun 26. Maddesi gereğince uygulanmaktadır. İşlemlerin gerçekleşmesi halinde, pandemi sürecinde ödemelerini alamamış ve işsiz kaldığı için ekonomik anlamda sorun yaşayan birçok işçinin rahatlaması sağlanmaktadır.